Opvallende brief van moeder Brian Laundrie openbaar gemaakt, twee jaar na moord op Gabby Petito: “Verbrand na het lezen”

In 2021 vermoordde Brian Laundrie zijn verloofde Gabby Petito tijdens een roadtrip door de VS. De zaak hield heel Amerika in de ban. Twee jaar later is een opvallende brief van Brians moeder openbaar gemaakt waaruit blijkt dat ze haar zoon heeft aangeboden om te helpen. “Verbrand na het lezen”, stond er op de enveloppe.

Het moest een romantische reis worden, maar het werd een tragedie. Brian Laundrie en Gabby Petito, een 22-jarige influencer, waren pas verloofd toen ze besloten samen op roadtrip te trekken door de Verenigde Staten. Op Instagram mochten enkele tienduizenden volgers meegenieten van hun verliefdheid en de prachtige reis. Tot de posts plots stopten.

Na enkele dagen zonder teken van leven van hun dochter besloten de ouders van Petito begin september 2021 de politie erbij te halen. De verdwijningszaak werd wereldnieuws. Toen een paar dagen later haar levenloze lichaam werd teruggevonden, bleek dat ze geen natuurlijke dood gestorven was: iemand had haar gewurgd. Laundrie, die ondertussen van de aardbol verdwenen leek, werd meteen hoofdverdachte nummer één. Maar eind oktober werd ook zijn levenloze lichaam aangetroffen. In een notitieboekje zou hij de moord op zijn vriendin hebben bekend.

Hoewel de waarschijnlijke dader dood was, spanden de ouders van Petito toch nog een rechtszaak aan tegen Laundrie’s ouders. Ze zijn ervan overtuigd dat zij de zoekactie naar hun dochter hebben gedwarsboomd door belangrijke informatie achter te houden. Vorige zomer, een jaar na de feiten, raakte al bekend dat ze zich daarbij grotendeels baseren op een brief die Brians moeder Roberta Laundrie naar haar zoon zou hebben geschreven kort na de moord.

“We zullen altijd van elkaar houden”

CNN heeft de bewuste brief intussen kunnen inkijken en daaruit blijkt inderdaad dat Roberta haar zoon maar wat graag wou helpen. “Als je in de gevangenis zit, bak ik een cake met een vijl erin. Als je een lichaam moet opruimen, zal ik komen opdagen met een schop en vuilniszakken”, schrijft ze onder meer. “Ik wil gewoon dat je onthoudt dat ik altijd van je zal houden en dat ik weet dat je ook altijd van mij zal houden. Jij bent mijn jongen. Niets kan me ervan weerhouden om je graag te zien, niets kan of zal ons ooit uit elkaar drijven. Wat we ook doen, waar we ook heen gaan of wat we zeggen, we zullen altijd van elkaar houden.”

Dat de brief niet bedoeld was om gevonden te worden, is duidelijk te zien aan de enveloppe. “Verbrand na het lezen”, luidt het. Maar dat heeft haar zoon dus kennelijk niet gedaan. Speurders hebben de brief ontdekt in de rugzak die werd gevonden bij het lichaam van Laundrie. De advocaat van de ouders van Petito gebruiken hem als bewijsmateriaal in de rechtszaak.

“Woorden hadden geen betrekking op Gabby”

Roberta Laundrie ontkent niet dat de brief van haar komt, maar beweert wel dat de brief al geschreven was vóór de bewuste roadtrip. Volgens haar advocaten heeft de inhoud dan ook “in geen geval betrekking op Gabby”. “Ik hield echt van mijn zoon en wilde hem gewoon duidelijk maken hoeveel hij voor me betekende”, aldus Roberta.

Een rechter moet zich nog uitspreken over de ontvankelijkheid van de brief als bewijsmateriaal.