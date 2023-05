Zeno Debast reageert op preselectie voor EK met beloften: “Ik ben klaar om te spelen, zowel voor de eerste ploeg als voor de U21”

“Ik zie het allebei zitten”, reageerde Debast in een interview op zijn preselectie. “Zowel voor de eerste ploeg als voor de U21 ben ik klaar om te spelen”, klinkt het bij de negentienjarige centrale verdediger. Hij ziet hoeveel kwaliteit er in de selectie van de Jonge Duivels zit en kent ook veel van die jongens. “Er zijn mensen van mijn leeftijd, sommigen zijn jonger, anderen iets ouder. Het is een goede mix van een aantal goede spelers, dus ik heb er zin in”, aldus een enthousiaste Zeno Debast.

Zeno Debast werd voor de eerste keer opgeroepen voor de Rode Duivels door toenmalig bondscoach Roberto Martinez voor het WK in Qatar. De verdediger van Anderlecht debuteerde in de Nations League tegen Wales en mocht ook 90 minuten spelen tegen Nederland, net zoals in de oefenwedstrijd tegen Egypte vlak voor aanvang van het toernooi. Ook door Domenico Tedesco, die het roer overnam van Martinez bij onze nationale ploeg, werd Debast tijdens de vorige interlandbreak opgeroepen. Toen kwam hij echter niet in actie.

Het talent van Anderlecht is niet de enige ‘volwassen’ Rode Duivel die momenteel is opgeroepen door Jacky Mathijssen. Ook Charles de Ketelaere, die een moeilijk eerste seizoen bij AC Milan doormaakt, kan de definitieve selectie van de Jonge Duivels vervoegen.

Het EK wordt gespeeld in Georgië en Roemenië. De Belgische beloften komen op 21 juni voor de eerste keer in actie tegen Jong Oranje.