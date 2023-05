Vrijdag valt er een arrest in de zaak-Reuzegom: wat kunnen we verwachten? 

Vandaag, vrijdag, is het zover. Na vier jaar, vijf maanden en 19 dagen valt het doek over het Reuzegomproces. Onze journalist Pieter Huyberechts blikt terug op een beladen proces dat zowel buiten als binnen de rechtszaal heel wat aandacht kreeg. Zullen de Reuzegommers een gevangenisstraf krijgen, of blijft het bij een werkstraf?