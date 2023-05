Biden ziet vooruitgang in discussie over verhoging schuldenplafond

De Amerikaanse president Joe Biden ziet een positieve ontwikkeling in de politieke strijd over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Hij heeft zo verschillende productieve gesprekken gehad met de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy. Dat heeft Biden donderdagavond in Washington gezegd.

“Onze medewerkers blijven elkaar spreken (...) en boeken vooruitgang”, aldus Biden. Hij onderstreepte dat hij een voorstel deed om de uitgaven te verminderen. Nu is een akkoord van beide partijen nodig.

In de Verenigde Staten beslist het parlement hoeveel geld de staat maximaal kan lenen. Begin juni dreigt de Amerikaanse regering de status van wanbetaler te krijgen als Biden en de Republikeinse oppositie het niet eens raken over de verhoging van het schuldenplafond. Als er geen akkoord komt, dan zouden de Verenigde Staten moeten verzaken aan de terugbetaling van leningen, wat rampzalige gevolgen zou kunnen hebben voor de internationale financiële markten. In de VS bestaat de vrees dat miljoenen mensen hun baan verliezen.