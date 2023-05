Hoe Patrick DecuyperPaul Gheysens in 2015 overtuigde om Antwerp weer levensvatbaar te maken: “Na nauwelijks drie minuten zei hij: ‘Ik ga dat doen’”

Vijf jaar lang bleef Patrick Decuyper (52) uit de media, maar met de titelmatch tegen Union in aantocht maakt de voormalige CEO van Antwerp een uitzondering. Want al zit de Oost-Vlaming niet langer in de loge van de bestuursleden – maar wel als supporter – op tribune 1, zijn aandeel in de revival van de Great Old mag niet onderbelicht blijven. Hij was diegene die het potentieel van het stamnummer 1 verzilverde en met Paul Gheysens (69) op de juiste man botste.