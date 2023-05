Duo veroordeeld voor moorden op vier daklozen

Voor het Waals-Brabantse hof van assisen zijn Fabien Lombaerts en René De Staerke schuldig bevonden aan de dood van vier daklozen.

Lombaerts werd uiteindelijk vier keer veroordeeld voor moord. De Staerke, die hem telkens vergezelde, was volgens het hof mogelijk verrast door het optreden van zijn vriend tijdens het eerste misdrijf. Daarom werd hij als medeplichtige aangeduid bij de moord op Giacchino Pignato, gepleegd in een bos in Terhulpen. Voor de andere drie moorden werd De Staerke eveneens schuldig bevonden voor moord.

Fabien Lombaerts, geboren in 1982, en zijn medeplichtige René De Staerke, geboren in 1979, werden ervan beschuldigd vier daklozen om het leven te hebben gebracht. De lichamen van de slachtoffers werden op verschillende momenten en op vier verschillende plaatsen aangetroffen: in augustus 2018 in een park in Evere, in november 2018 in een bos in Terhulpen en langs een spoorweg in Schaarbeek en in februari 2019 aan een perron van het station van Terhulpen. (agg)