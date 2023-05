Peru neemt “Hitler-cocaïne” in beslag die op weg was naar België

De Peruaanse antidrugspolitie heeft 58 kilo cocaïne in beslag genomen, klaar om verscheept te worden naar ons land. De drugs waren afzonderlijk verpakt in individuele pakjes met daarop een nazivlag.

Het witte poeder was verdeeld over een vijftigtal pakketjes met daarop het woord “Hitler”. De zending werd ontdekt in een container op een schip onder Liberische vlag in de haventerminal van Paita, een kleine stad in de buurt van Ecuador. Er is nog geen sprake van arrestaties.

Het is de eerste keer dat de antidrugspolitie een lading cocaïne onderschept met symbolen van nazi-Duitsland.

Peru is een van de drie grootste cannabisproducerende landen ter wereld, samen met Bolivia en Colombia. De autoriteiten schatten de jaarlijkse productie op 400 ton. Vorig jaar werd zowat 22 ton in beslag genomen.

