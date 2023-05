Chinese cyberaanval infiltreert kritieke Amerikaanse infrastructuur

Agentschappen in de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië publiceerden een gezamenlijk advies met technische details over “een onlangs ontdekte cluster van activiteiten” die verband houdt met “een door de staat gesponsorde cyberspeler uit de Volksrepubliek China, ook bekend als Volt Typhoon”.

De inlichtingendiensten hebben vastgesteld dat “deze activiteit van invloed is op netwerken in Amerikaanse kritieke infrastructuursectoren”. Gevreesd wordt dat de cyberspeler dezelfde technieken kan toepassen en wereldwijd kan toeslaan. “Het waargenomen gedrag suggereert dat de dreiger van plan is spionage te plegen en zo lang mogelijk onopgemerkt toegang te houden (tot de infrastructuur)”, klinkt het.

In een afzonderlijke verklaring meldde Microsoft dat Volt Typhoon sinds midden 2021 actief is en zich onder meer richt op kritieke infrastructuur van het eiland Guam, dat een belangrijke Amerikaanse militaire basis in de Stille Oceaan herbergt. “De campagne heeft het potentieel om kritieke communicatie-infrastructuur tussen de Verenigde Staten en de Aziatische regio in toekomstige crises te verstoren” waarschuwde Microsoft.