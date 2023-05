Engie Electrabel leed vorig jaar 98 miljoen euro verlies

Engie Electrabel heeft vorig jaar een verlies van 98 miljoen euro geleden. De Belgische dochter van de Franse energiereus Engie had in 2021 nog 1,9 miljard euro winst gemaakt. Dat schrijven De Tijd en l’Echo.

De energiecrisis met historisch hoge prijzen voor zowel elektriciteit als aardgas leidde tot een forse omzetboost bij Electrabel. De bedrijfs­opbrengsten stegen met 74 procent naar 22,6 miljard euro. Electrabel kon zijn marktaandeel in ons land ook opkrikken voor zowel elektriciteit (45 procent) als aardgas (43 procent).

De kosten zijn echter nog veel sterker gestegen, van 12,3 miljard naar 25,1 miljard. Dat is in de eerste plaats te wijten aan de extra voorzieningen voor kernenergie die het bedrijf moest aanleggen. Daarnaast moest Electrabel rekening houden met fors hogere belastingen in ons land, zoals de nucleaire taks en de overwinstbelasting.

Uiteindelijk bleek onderdaan de resultatenrekening een nettoverlies van 98 miljoen euro, tegenover een winst van 1,9 miljard euro het jaar voordien. Het bedrijf keert geen dividend uit aan Parijs.