Tyfoon Mawar trekt weg uit Guam

Tyfoon Mawar trekt stilaan weg van het eiland Guam, nadat de storm sterke windsnelheden tot wel 225 kilometer per uur had veroorzaakt. De autoriteiten roepen intussen nog op tot voorzichtigheid en proberen de aangerichte schade in kaart te brengen.

Door de doortocht van de tyfoon is op het Amerikaans territorium in de Stille Oceaan de stroom op grote schaal uitgevallen, waardoor de omvang van de schade moeilijk vast te stellen is. Op beelden op sociale media is te zien hoe bomen zijn ontworteld, voertuigen zijn omgevallen en hoe zonnepanelen door de lucht vliegen. Verder zijn metershoge golven te zien die woest op de kust inslaan.

Voor de 170.000 inwoners van Guam geldt nog steeds een weerswaarschuwing, vooral omdat de wind sterk blijft en het risico van overstroming blijft bestaan. Volgens de Amerikaanse weerdienst trekt het hart van de tyfoon wel steeds verder weg.

De Amerikaanse president Joe Biden riep dinsdag de noodtoestand uit voor Guam zodat federale hulp naar het eiland kon worden gestuurd.