Oekraïners geven beelden van drone die Russisch spionageschip aanvalt

Kiev zegt dat het een succesvolle droneaanval op een Russisch spionageschip in de Zwarte Zee heeft uitgevoerd. De Oekraïners gaven zelf beelden vrij van de aanval. Daarop is te zien hoe de drone het schip benadert, maar niet hoe hij ontploft.

Het zou gaan om een soort kamikazedrone die eerst tot dicht tegen zijn doelwit vaart en vervolgens zichzelf opblaast. Het doelwit was de Ivan Khurs, een modern Russisch spionageschip in de Zwarte Zee. Volgens de Oekraïense regeringsadviseur Anton Gerashchenko is het spionageschip daarbij “zwaar beschadigd” geraakt. “Mogelijk is hij zelfs gekapseisd.”

In de video is te zien hoe de Ivan Khurs probeert om de drone neer te halen. De drone slaagt er al zigzaggend over het water in om de kogels te ontwijken en tot vlakbij het schip te komen. Vervolgens bevriest het beeld. Analisten zien daar twee mogelijke verklaringen voor: of de drone is in zijn opzet geslaagd en heeft zichzelf opgeblazen of de Russische boot is er alsnog in geslaagd zijn belager uit te schakelen.

Het Oekraïense ministerie van Defensie deelde de beelden zelf op Twitter. “Wanneer een Russisch verkenningsschip een Oekraïense drone ontmoette. Inderdaad, een perfecte match”, klinkt het trots in een bijschrift. Iets meer dan een jaar geleden, in april 2022, slaagde het Oekraïense leger er al in om een belangrijk Russisch schip in de Zwarte Zee tot zinken te brengen.

Het Kremlin ontkent niet dat de aanval heeft plaatsgevonden, maar volgens het Russische ministerie van Defensie is er geen schade aangericht aan het schip. Het Russische leger zou naar eigen zeggen woensdagochtend drie Oekraïense drones hebben vernietigd voor ze de Ivan Khurs konden bereiken. De Russische verklaring kwam er wel voordat de nieuwste beelden van de aanval werden gelost.