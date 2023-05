Belg bespaart op verse groenten en fruit

Een kwart van de Belgen zegt minder verse groenten en fruit in de winkelkar te leggen, uit besparingsoverwegingen. Dat blijkt uit een rondvraag in opdracht van Aldi België.

Ook al daalde de inflatie de voorbije maanden wat, het leven blijft beduidend duurder dan een jaar geleden. Vooral voeding werd de voorbije maanden prijziger.

En dat blijkt ook uit een peiling door iVOX in opdracht van discounter Aldi, in april afgenomen bij duizend Belgen. Zo zegt een kwart minder verse groenten en fruit te kopen sinds de opstoot van de inflatie, en dit uit budgetzorgen. De overgrote meerderheid zegt zich ook zorgen te maken over het stijgend prijskaartje van verse groenten en fruit.

Wachten op promotie

Nog uit de bevraging blijkt dat we rekenen op promoties. Meer dan de helft van de ondervraagden koopt sommige soorten groenten en fruit enkel in promotie. Ook Aldi merkt dat. “De aankoop van verse producten zoals groenten en fruit wordt momenteel sterk gedreven door promoties”, klinkt het bij de supermarktketen.

Er wordt ook meer gekozen voor losse stuks groenten en fruit, seizoensproducten én goedkopere artikelen. Zo zegt 10 procent van de ondervaagden vaker goedkoper fruit zoals appels, peren en bananen in de winkelkar te leggen.