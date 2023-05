DeSantis zegt dat hij Trump amnestie wil verlenen als hij zelf tot president wordt verkozen

“Vanaf dag 1 zou ik mensen laten samenkomen om alle zaken te bekijken waarbij mensen zijn gebruikt als wapen of politiek middel. We zullen agressief zijn in het verlenen van presidentiële gratie”, zei DeSantis. Concreet verwees hij naar zes bestormers van het Capitool die ondertussen zijn veroordeeld voor wat DeSantis omschrijft als “technische wetsovertredingen”. Volgens de gouverneur zijn ze veel strenger gestraft dan verschillende demonstranten van de Black Lives Matter-bewegingen.

“Als er mensen zijn die hetzelfde hebben gedaan, maar alleen in een andere context zoals die van Black Lives Matters, en daarvoor niet worden vervolgd, dan is dat een ongelijke toepassing van het recht. En dus zullen we een manier zoeken om dat ongedaan te maken, zoals het gebruik van mijn gratiebevoegdheid”, aldus DeSantis.

Op de vraag of hij ook Donald Trump, zijn concurrent tijdens de Republikeinse voorverkiezingen die momenteel onderwerp is van meerdere criminele onderzoeken, amnestie zou verlenen, was DeSantis duidelijk: “Elk voorbeeld waarbij iemand voor politieke doeleinden wordt gebruikt, zullen we bekijken en ongedaan maken. Dus ook dat van Trump.”