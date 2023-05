Stuk grond van voormalige schoonzoon Poetin in Nederland in beslag genomen

In Nederland heeft het Functioneel Parket beslag gelegd op bouwgrond van Jorrit Faassen, een ex-schoonzoon van Vladimir Poetin. Daar kwamen een onderzoekscollectief van Follow the Money, de Britse krant The Guardian en de Russische nieuwssite Proekt Media achter. De inbeslagname zou betrekking hebben op de sancties tegen intimi van de Russische president.

Het onderzoekscollectief deed de vaststelling na een analyse van het Nederlandse kadaster. Daaruit blijkt dat de bouwgrond, die gelegen is in Duivendrecht, op 12 mei in beslag werd genomen door een officier van justitie in het kader van een crimineel onderzoek. Waar het specifiek over gaat, is niet met zekerheid te zeggen.

Wat wel geweten is, is dat de eigenaar van de grond, de 43-jarige Nederlander Jorit Faassen, jarenlang getrouwd was met Maria Vorontsova, de oudste dochter van de Russische president. Faassen kocht de grond in 2019 voor 450.000 euro. Ten tijde van de aankoop was hij ongehuwd, zo valt te lezen in het kadaster.

Ondertussen staat Faassen ingeschreven op een Russisch adres. Het zou gaan om een appartementencomplex in Moskou, op loopafstand van het Kremlin. Vermoedelijk moeten we de inbeslagname interpreteren in het kader van de westerse sancties tegen vertrouwelingen van Poetin. Faassen zou onlangs nog op Schiphol ondervraagd zijn geweest op verdenking van sanctie-ontwijking.

Faassen en Vorontsova stapten in 2008 in het huwelijksbootje, maar zouden ondertussen gescheiden zijn. Het koppel heeft ook een zoon van 10 jaar oud.

