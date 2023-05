Schwarzenegger drinkt een Bolleke: Antwerps bier schuimt in Netflix-serie ‘Fubar’ (en brouwerij De Koninck wist van niks)

Antwerpen

In Fubar, een Amerikaanse Netflix-serie die deels werd gefilmd in Antwerpen, zet hoofdrolspeler Arnold Schwarzenegger een karton Bollekes op tafel. Het Antwerpse bier blijft seconden lang herkenbaar in beeld, als verwijzing naar de Europese stad waar de undercoveragent een buitenlandse opdracht te vervullen had. “Wij waren er niet van op de hoogte”, klinkt het verrast bij brouwerij De Koninck.