Nederlandse minister Kaag in tranen omdat dochters vrezen voor haar leven: “Het hoeft maar één keer mis te gaan”

De Nederlandse minister Sigrid Kaag heeft zich in een tv-programma emotioneel uitgelaten over de bedreigingen die ze krijgt. Ze twijfelt om door te gaan in de politiek: “Mijn gezin zou opgelucht zijn als ik stop en we verhuizen uit Nederland.”

Sigrid Kaag (D66) is eerste vicepremier en minister van Financiën in het kabinet Rutte. Ze kreeg al meerdere dreigberichten toegestuurd en werd ook al eens opgewacht door een man met een brandende fakkel. Tot nu toe bleven grote rampen uit, maar in het programma ‘College Tour’ blijkt toch dat Kaag, en vooral haar dochters, er niet gerust op zijn.

Interviewer Twan Huys confronteert de minister met een op voorhand opgenomen filmpje van twee van haar dochters. “We dachten dat Nederland een tolerant land was. Maar nu kan mijn moeder door de bedreigingen de straat niet meer op”, zegt één van de dochters. “Het land verdient haar eigenlijk niet. We hopen dat ze een andere baan zoekt”, voegen ze eraan toe.

Els Borst

De dochters vrezen dat het ooit fout zal aflopen. “We zijn bezorgd dat onze moeder net zo eindigt als Els Borst. Het hoeft maar één keer mis te gaan”, sluiten ze af. Els Borst is een oud-partijgenoot van Kaag en werd negen jaar geleden thuis vermoord door een psychiatrische patiënt die het niet eens was met haar euthanasiebeleid.

Het filmpje maakt duidelijk indruk op Kaag, die haar tranen niet kan bedwingen. “Ik ben er een beetje stil van”, reageert ze. “Het zijn mijn kinderen. Ze maken zich zorgen en ik denk dat hun zorgen reëel zijn.”

Later in het interview geeft ze toe dat ze nog niet weet of ze wil doorgaan in de Nederlandse politiek. “Ik ga hier niet mijn vertrek aankondigen”, klinkt het. “Maar mijn gezin zou inderdaad opgelucht zijn als ik stop en we verhuizen uit Nederland.” Kaag woonde en werkte in het verleden lang in het buitenland en overweegt om terug te gaan. Ook haar man is daarvoor gewonnen, zegt ze: “Als ik vandaag zou zeggen: het is mooi geweest, dan zou hij overmorgen klaarstaan met de koffers.”