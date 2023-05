Franse supermarktketen Casino verkoopt groot aantal winkels na financiële problemen

De Franse supermarktketen Casino is officieel een procedure van schuldbemiddeling ingegaan. In die periode moet het bedrijf, met de hulp van een externe bemiddelaar, op zoek naar een vergelijk met de schuldeisers over een schuldherschikking. Tegelijk kondigt het bedrijf vrijdag meteen aan dat het een groot aantal winkels wil verkopen aan sectorgenoot Intermarché.