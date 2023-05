Kwart van bussen en trams in Vlaanderen rijdt niet op tijd: “Bedroevend en onaanvaardbaar”

In 2022 reed een kwart van de bussen en trams in Vlaanderen niet op tijd. Daarnaast werden vorig jaar ook bijna 275.000 ritten geschrapt, ruim 90.000 ritten meer dan vier jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Els Robeyns (Vooruit) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

De Vlaamse regering wil mensen aansporen meer gebruik te maken van het openbaar vervoer om zo de filedruk te verminderen. Maar dan moet er voldoende aanbod zijn en moet dat aanbod ook toegankelijk, betaalbaar en stipt zijn.

En daar wringt volgens Vooruit-parlementslid Els Robeyns het schoentje. Uit cijfers die zij heeft opgevraagd blijkt dat vorig jaar een kwart van de bussen en trams niet op tijd kwam. ‘Op tijd’ wordt door De Lijn gedefinieerd als minder dan twee minuten te vroeg of minder dan vijf minuten te laat.

Personeelsproblemen

Daarnaast zijn er in 2022 ook 274.671 ritten geschrapt. Dat zijn er 92.030 of de helft meer dan de 182.641 geschrapte ritten in 2018. Opvallend is de evolutie van het aantal geschrapte ritten door personeelsproblemen, met name een gebrek aan chauffeurs. Dat aantal is tussen 2018 en 2022 liefst verviervoudigd van 37.543 naar 151.818. Daarnaast werden er vorig jaar bijna 20.000 ritten geschrapt om technische redenen, een verdubbeling op vier jaar tijd.

“Bedroevende en onaanvaardbare cijfers”, reageert Vooruit-parlementslid Robeyns. “1 op 4 bussen of trams komt meer dan vijf minuten te laat. Hoe willen we dat meer mensen het openbaar vervoer nemen als de bus of tram te laat of er zelfs helemaal niet doorkomt?”, vraagt Robeyns zich af. Volgens haar moet de Vlaamse regering “dringend investeren in beter, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen zodat mensen massaal de overstap maken naar openbaar vervoer”.