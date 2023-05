Bredene

De politie, Cel Vermiste Personen en de Civiele Bescherming ondernamen donderdag een nieuwe zoekactie naar de 85-jarige Iliane Punnewaert. Ze is al sinds 22 maart vermist, ook de nieuwe actie bleef zonder resultaat. “Zo lang ze niet gevonden wordt, hebben we hoop, maar we zijn ook realistisch”, klinkt het bij Peter De Leye, een neef van de vrouw.