Drie doden na zinken van migrantenboot voor kust van Mykonos

Drie migranten zijn om het leven gekomen nadat hun bootje was gezonken ten noordoosten van het Griekse eiland Mykonos. Dat heeft de Griekse kustwacht vrijdag bekendgemaakt. Er wordt nog verder gezocht naar de andere opvarenden van de boot.

Volgens eerste informatie zou het gaan om twee vrouwen en een man, maar hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Volgens twee overlevenden zijn ook nog drie anderen vermist. Twee schepen van de kustwacht, een helikopter en landvoertuigen werden ingezet voor de zoekoperatie.

Sinds enkele maanden proberen migranten steeds vaker vanaf de Turkse kust rechtstreeks de oversteek te wagen naar Italië . Hiervoor passeren ze langs de Griekse eilandengroep Cycladen.

Deze nieuwe route is steeds meer in trek omdat migranten op die manier de eilanden in het noorden van de Egeïsche Zee kunnen vermijden, waar volgens verschillende media en organisaties steeds meer mensen worden teruggestuurd door Griekenland. Athene heeft dit steeds ontkend, maar de beschuldigingen stapelen zich op.

Video als bewijs

Eerder publiceerde de krant The New York Times een video van een mensenrechtenactivist waarop te zien is hoe een groep migranten vorige maand op het eiland Lesbos met een witte bestelwagen naar de kust worden gebracht. Met een opblaasbare motorboot varen ze naar een boot van de Griekse kustwacht, die hen naar open zee brengt en achterlaat op een vlot. Daar worden de migranten gered door de Turkse kustwacht.

De Griekse oud-premier Kyriakos Mitsotakis beloofde om een onderzoek in te stellen en benadrukte dat pushbacks “totaal onaanvaardbaar” zijn.