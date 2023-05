Basil staat plots voor Antwerpse kathedraal... in Japan: “Al jaren de mode te trouwen in een nepkerk met neppriester”

Op de parking van een groot shoppingcentrum in de Japanse stad Fukuoka staat een witgeschilderde, identieke replica van de kathedraal van Antwerpen. Jawel, met glas-in-lood-ramen, een afgewerkte en een niet afgewerkte toren en schilderijen van Rubens aan de muur. De ‘Notre Dame kathedraal van Antwerpen’ is een populaire trouwlocatie, want ook in Hiroshima en Osaka staan replica’s van de kathedraal.