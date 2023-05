Cercle en Monaco rekenen zich nu al rijk: Japanse topschutter Ayase Ueda straks allicht naar Premier League of Bundesliga

De plannen van AS Monaco met Cercle mogen dan wat onduidelijk zijn, zeker is dat er deze zomer een pak geld bij komt op de rekening in Brugge. Voor het eerst sinds de overname in 2017 kan er geoogst worden. Vooral de Japanse topscorer Ayase Ueda is grof wild op de transfermarkt en kan nu al naar Duitsland of Engeland, maar ook Jesper Daland, Leonardo Lopes en zelfs Charles Vanhoutte kunnen straks een pak geld opleveren. Voor het eerst in jaren kunnen Cercle en Monaco zich rijk rekenen.

Net nu het wemelt van overnameplannen, draait Cercle Brugge op volle toeren. Dit heeft vooral te maken met het transferbeleid. De Mexicaanse sportief directeur Carlos Avina drukte met de steun van AS Monaco en een paar scouts zijn stempel en dat levert na drie jaar behoorlijk wat rendement op.

Goudhaantje is ongetwijfeld Ayase Ueda. De Japanse spits werd vorig jaar voor 1,2 miljoen overgenomen van Kashima Antlers, maar hij staat nu met een transferwaarde van 3,5 miljoen euro genoteerd. Ueda ontpopte zich in elf maanden bij Cercle tot een snelle, technisch behoorlijke maar ook conditioneel sterke spits, die maar liefst 21 keer scoorde. Hij was ook actief op het WK in Qatar en staat intussen op de radar van diverse clubs. Ook uit België, maar die maken zo goed als zeker geen kans om de beste schutter in de Jupiler Pro League na Hugo Cuypers in huis te halen. Ueda is onhaalbaar geworden voor de Belgische top en kan nu al naar de Bundesliga of de Premier League. De introverte en wat mysterieuze Japanner wil daar ook graag van proeven en wil dus weg. Het staat nu al vast dat Cercle-Westerlo volgende week op de slotspeeldag in de Europe play-offs de laatste wedstrijd van Ueda voor Cercle wordt.

Ook Daland erg gegeerd

Hij zal overigens niet de enige zijn. Majecki en Marcelin keren volgende week terug naar Monaco. Charles Vanhoutte ligt na het lichten van zijn optie nog een jaar onder contract, maar wil absoluut weg. Hij staat dicht bij Union, dat wel nog een akkoord met Cercle moet vinden. Dino Hotic is wel einde contract en trekt wellicht naar Turkije.

De Noor Jesper Daland kostte ook 1 miljoen euro, maar blijkt nu ook een veelvoud waard. Hij speelt straks nog het EK U23 met Noorwegen en zou dan in principe aansluiten bij Monaco, waar hij zijn kans zou krijgen, maar dat lijkt plots niet meer zo zeker. Tal van clubs uit diverse topcompetities hebben belangstelling voor Daland en de tandem Monaco/Cercle lijkt geneigd om te cashen.

Ook de kleine middenvelder Leonardo Lopes Da Silva staat vertrekkensklaar. Hij zit al drie jaar bij Cercle en heeft nog slechts één jaar contract. In 2020 werd voor de Portugees zowat 2 miljoen euro betaald, een bedrag dat men op z’n minst wil recupereren. Lopes kan terug naar Engeland, maar ook in België is er veel interesse voor hem.

Vervangers staan klaar

Betekent deze uitverkoop het einde van de hoogconjunctuur? Zeker niet. Ook volgend seizoen wil Cercle meedoen voor de eerste acht. Dan wordt de grote doorbraak verwacht van jongens zoals doelman Warleson, centrale verdediger Utkus, middenvelder Abu Francis, winger Yann Gboho en centrumspits Kévin Denkey. Zij moeten op hun beurt na een knalseizoen in de zomer van 2024 de kassa doen rinkelen. Eind juni komen er naast twee transfers ook vier direct inzetbare spelers van moederclub AS Monaco naar Brugge.