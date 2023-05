Premier De Croo deelt eerste foto van sterk vermagerde Olivier Vandecasteele na vrijlating, terrorist Assadi uitgeleverd als pasmunt

Het is eindelijk zover. Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo’er die 15 maanden in een Iraanse gevangenis zat, is weer vrij. Hij komt vrijdagavond in ons land aan. De Belgische en Iraanse autoriteiten hebben Vandecasteele in Oman geruild voor de Iraanse diplomaat-terrorist Assadollah Assadi.

Met grote opluchting kondigde premier Alexander De Croo vrijdag het goede nieuws in een videoboodschap aan. Na 455 dagen in een Iraanse cel te hebben gezeten, is de Belgische ngo-medewerker Olivier Vandecasteele weer op vrije voeten. Hij is momenteel onderweg naar ons land en staat vrijdagavond op Belgische bodem.

Omstreeks 13 uur plaatste de premier een foto online van een fel vermagerde Vandecasteele met de woorden: “Eindelijk vrij. Enfin avec nous.”

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Donderdagavond werd Olivier naar Oman gebracht, waar hij werd opgevangen door een team van Belgische militairen en diplomaten. Vrijdagochtend heeft hij een aantal medische tests ondergaan om zijn gezondheid te controleren en ervoor te zorgen dat hij zo goed mogelijk kan terugkeren. Olivier Vandecasteele heeft 455 dagen vastgezeten in een cel in Teheran. In zeer moeilijke omstandigheden. Onschuldig. Zijn terugkeer is een opluchting, voor zijn familie, vrienden en collega’s.”

LEES OOK. Ministers opgelucht na vrijlating Olivier Vandecasteele: “Dag om nooit te vergeten”

De Belgische en Iraanse autoriteiten hebben Olivier Vandecasteele in Oman geruild voor de Iraanse diplomaat-terrorist Assadollah Assadi.

“Wij laten niemand achter”

De premier heeft vrijdagochtend de naaste familie van Olivier Vandecasteele op de hoogte gebracht. “Ik wil ook hier, persoonlijk en namens de hele regering, hulde brengen aan de moed en de kracht van zijn familie. Ik denk aan zijn ouders, zijn zussen en zijn beste vriend Olivier Van Steirtegem. We hebben 455 dagen lang samen naar dit moment toegewerkt. Zonder vertrouwen in mekaar waren we er nooit in geslaagd om hun zoon, broer en vriend terug te brengen waar hij thuishoort: hier bij ons, in ons land, bij zijn familie en vrienden. Ik wil ook hulde brengen aan onze Belgische diplomaten en aan onze veiligheids- en inlichtingendiensten. Dankzij hun toewijding en professionalisme is Olivier vandaag vrij (...) Voor mij heeft altijd één ding geprimeerd: wij laten geen onschuldige landgenoot in de steek. Dat is de verantwoordelijkheid die ik op mij neem. En die ik aanvaard. We laten in ons land niemand achter. Zeker niet iemand die onschuldig is,” aldus de eerste minister.

Ruil met Iraanse Assadi

Het hoofd van de Iraanse diplomatie heeft vrijdag bekendgemaakt dat België de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi uit de gevangenis heeft vrijgelaten en dat hij op weg is terug naar Iran.“Assadollah Assadi, een onschuldige diplomaat uit ons land die meer dan twee jaar illegaal werd vastgehouden in Duitsland en België in strijd met het internationaal recht, is nu op weg terug naar zijn land,” zei minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian op Twitter.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De voorbije weken en maanden gonsde het van de geruchten over een gevangenenruil tussen België en Iran. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) liet eerder al verstaan ervan overtuigd te zijn dat Olivier Vandecasteele vrijkomt. En Iran liet nog niet zo lang geleden weten dat het zover was, wat door onze regering dan weer ten stelligste werd tegengesproken.

Olivier Vandecasteele. — © BELGA

Zeker is dat alles in een stroomversnelling kwam nadat het Grondwettelijk Hof in maart een eerdere schorsing van de Iran-deal ongedaan maakte. De Kamer zette midden 2022 het licht op groen voor die deal, een verdrag waarin België en Iran de uitlevering van gevangenen mogelijk maakt. De afspraak is controversieel omdat Assadi een terrorist is die twee jaar geleden in Parijs een bomaanslag beraamde op de Iraanse oppositie. Een aanslag die werd verijdeld en die Assadi een veroordeling van 20 jaar opleverde. Tegenstanders stellen dat er geen enkele garantie is dat de Iraniër - eenmaal geruild - zijn straf niet zal moeten uitzitten in Teheran.

Vandecasteele werd in februari vorig jaar aangehouden op verdenking van spionage en zat dus bijna anderhalf jaar in een Iraanse cel. Hij werd er op een schijnproces veroordeeld tot 40 jaar en 74 zweepslagen wegens vermeende spionage. De gezondheidstoestand van de Belgische ngo-medewerker ging erop achteruit, tot grote bezorgdheid van zijn familie. De nachtmerrie is nu voorbij.