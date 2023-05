Grote panne veroorzaakt storingen op signalisatieborden over Vlaamse snelwegen

De P&R in Melsele is nog niet voor de helft gevuld, maar wordt door het dynamisch signalisatiebord wel als volzet aangegeven. — © IF

Door een technisch defect gaven de dynamische signalisatieborden vrijdagvoormiddag over de Vlaamse snelwegen mogelijk foute informatie. Zo zou de P&R in Melsele volzet zijn, maar dat is verre van het geval.

Net voor de afrit Kruibeke op de E17 staat een dynamisch signalisatiebord dat actuele verkeersinformatie bevat. Vrijdagvoormiddag stond te lezen dat de Park and Ride in Melsele volzet zou zijn, maar na controle bleek dat totaal niet het geval. Het zou gaan om een storing die zich in heel Vlaanderen kan laten voelen. (Lees verder onder de foto)

“Er is een technisch probleem met de borden, dus we vermoeden dat daar de oorzaak van het probleem zal liggen”, klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum. “Het is een algemeen probleem dat men nu aan het onderzoeken is. Wellicht zal er een server herstart moeten worden, want de borden werken wel, maar de sturing naar de borden toe is defect. De informatie die wordt weergegeven, is niet actueel.”

Wanneer de storing opgelost zou zijn, is nog onduidelijk, net als de oorzaak van het probleem.