Na buur Scherpenheuvel Sport sluit ook KMJ FC Zichem na 107 jaar de boeken: “Jammer dat het oudste stamnummer in de regio ophoudt met bestaan”

In 1916 werd op 31 mei voetbalclub Marie-José Zichem opgericht om de kinderen sportieve afleiding te bieden tegenover een achtergrond van oorlog en gruwel. In de jaren zeventig bereikte de club haar hoogtepunt en speelde ze enkele seizoenen mee in eerste provinciale, voor het laatst in 1979. KMJ Zichem was met zijn 107 jaar een van de oudste voetbalclubs uit de regio. Sinds 2005 waren er geen jeugdteams meer. Vorig jaar stopte derbyrivaal en buur KVV Scherpenheuvel Sport, met stamnummer 981, al met zijn werking. Nu is het de beurt aan de Carnavalsclub.

In november 2022 werd duidelijk dat het verhaal van KMJ uit was. Voorzitter Hans Verhaegen meldde toen het jammere nieuws. “De sponsoring was de voorbije jaren veel minder dan voorheen”, aldus Verhaegen. “Een gevolg van corona. De kosten van onze versleten infrastructuur stegen ook. De subsidies die we kregen van de stad Scherpenheuvel-Zichem waren niet in verhouding met de kosten. Dat is de rode draad in het verhaal. Ik investeerde de voorbije twee jaar centen om het leefbaar te houden, maar ik moet mezelf ook niet in het zak blijven zetten voor het plezier van anderen.”

“We hebben de spelers een halfjaar op voorhand gezegd dat het gedaan was, zodat ze naar een ander team konden zoeken. Als mooi afscheidsgebaar hebben ze de rest van het seizoen het werk voor de club op zich genomen, in ruil voor gratis eten en drank. Gezien de striktere regels in de toekomst zie ik meer en meer clubs ermee ophouden. Een fusie was geen optie, het eenvoudigste was om ermee te stoppen. Jammer dat het oudste stamnummer in de regio zal ophouden met bestaan”, vertelt Verhaegen.

Flinke schulden

Aanvoerder Lennert Goossens, middenvelder Gil Willems en topschutter Davy Van Gestel nemen afscheid van de club en van hun carrière bij Zichem. “Het voorbije seizoen werd nog uitgespeeld, waarbij de spelers nog een uitbetaling zouden ontvangen voor de maand september. Er was toen net een mosselsouper georganiseerd. Eind januari hadden we nog steeds geen centen gezien. In februari 2023 bleek dat de club flinke schulden had. Wij kwamen na dat nieuws samen en beslisten gratis verder te spelen, in eigen beheer. In samenspraak met de woordvoerder en de voorzitter openden we de kantine. De inkom bemannen en het terrein onderhouden gebeurde ook door de spelers.”

“We hebben in vriendschap en met plezier het jaar afgewerkt met enkel vrijwilligers. Urbain Verheyen (86), de man die al meer dan dertig jaar het clubblad maakte, zag ondertussen ook zijn hobby verdwijnen. Hij maakte afsluitend een doodsbrief van de club. De spelers hebben daarop ingespeeld en lieten een brief opstellen bij uitvaartverzorging Van de Laer in Scherpenheuvel-Zichem”, vertelt het spelerstrio.

De toekomst van hun infrastructuur aan de Kwalijkstraat is onduidelijk. Dat moet met de stad besproken worden. De stad is er samen met een privépersoon deels eigenaar van. Eventueel kan er een andere sportclub ondergebracht worden of kunnen scholen en verenigingen er toernooien organiseren.