Ommekeer aan zee: KV Oostende wil Yves Vanderhaeghe terug als coach, Amerikaanse eigenaars zien af van verkoop

Bij KV Oostende was het chaos sinds de degradatie naar de Challenger Pro League. De club stond te koop, maar die verkoop zou niet langer aan de orde zijn. De Amerikaanse eigenaars willen KVO nieuw leven in blazen. Het strafste van al: ze willen Yves Vanderhaeghe - vorig seizoen ontslagen - terug als coach. Met Brecht Capon en Michiel Jonckheere werden ook twee ex-spelers gepolst om toe te treden tot de staf.

Het was een zootje aan het zeetje. Sinds de degradatie naar de Challenger Pro League was KV Oostende een stuurloos schip geworden. De Amerikaanse eigenaars pompten nog wel geld in de kustclub om een proflicentie te krijgen, maar wilden eigenlijk van hun speeltje af voor 10 miljoen euro. Er kwam een delegatie van Wolverhampton, Bournemouth en Newcastle kijken, maar voor die prijs hapte niemand toe.

Ondertussen wist niemand binnen KVO waar hij aan toe was. Er heerste onduidelijkheid over wanneer de trainingen zouden herbeginnen, welke spelers aan boord konden blijven of wie trainer zou worden. Verschillende makelaars wilden contact opnemen voor hun spelers, maar wisten bij god niet bij wie ze moesten aankloppen.

Dat moet nu veranderen. De Amerikaanse eigenaars zien voorlopig af van een verkoop van de club. Sterke man Paul Conway is wel op een zijspoor geschoven en een andere aandeelhouder Michael Kalt bemoeit zich nu meer met KVO. De bedoeling is de ploeg nieuw leven in te pompen zodat het team een rol van betekenis kan spelen in 1B.

De eerste stap daarvoor is een goeie technische staf. Volgens onze informatie willen de Amerikaanse eigenaars rond de tafel gaan zitten met Yves Vanderhaeghe als potentiële trainer. Dat is ongelofelijk, want Vanderhaeghe werd vorig seizoen nog zonder boe of bah op de keien gezet terwijl hij eigenlijk nog degelijke resultaten boekte. Al is het natuurlijk ook zo dat KVO hem nog een flinke som geld moet na dat C4. Het proces loopt nog en als ze Vanderhaeghe een nieuw contract geven kan dat misschien zo geregeld worden. De grote vraag is natuurlijk of de trainer zelf een terugkeer (in 1B) zou zien zitten. Mogelijk heeft hij andere aanbiedingen.

© BELGA

Om een eventuele comeback te vergemakkelijken wordt een nieuwe technische staf op poten gezet. Zo kreeg Brecht Capon de aanbieding om teammanager te worden. De Oostendenaar hing net zijn schoenen aan de haak, maar is populair bij de aanhang en heeft een goeie band met Vanderhaeghe. Capon wil de club helpen, maar verkiest eerder een rol in de sportieve staf. Hetzelfde geldt voor Michiel Jonckheere. Ook hij speelde bij KVO en bij Kortrijk en kan nu assistent-coach worden. Wat er met huidig teammanager Bart Brackez zal gebeuren is nog onduidelijk.

Gent en Genk bekijken Sakamoto

Binnen de veertien dagen wil KV Oostende graag duidelijkheid. Het wordt dan ook hoog tijd om de spelerskern door te lichten. Sportief directeur Gauthier Ganaye is op weg naar de uitgang. Hij werd eerder genoemd bij Huddersfield, maar momenteel staat hij het dichtst bij promovendus RWDM. Alleen is er discussie over de voorwaarden voor zijn vertrek. Als de Fransman zelf opstapt moet hij niet uitbetaald worden, bij een ontslag wel. Misschien volgt er een minnelijke schikking.

© BELGA

Ganaye is alleszins niet meer in de weer voor KV Oostende. Zijn taken worden overgenomen door Nils Vanneste, die directeur was van de jeugdschool. Als hij de sterke man blijft, wacht hem geen makkelijke taak om spelers te halen en te verkopen. Zo is nu al geweten dat de Japanner Tatsuhiro Sakamoto op de lijst staat van AA Gent en RC Genk. De linkerflankspeler moet evenwel nog wat centen opbrengen. Doelman Guillaume Hubert kan dan weer naar FC Luik dat net steeg naar de Challenger Pro League.

Er ligt een hele hoop werk op de plank. De Amerikaanse eigenaars verzekeren dat er een budgetje zal voorzien worden. Ook al zijn veel leveranciers van de club nog altijd niet betaald.