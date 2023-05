De artiesten zijn geboekt en de tickets al verkocht, maar festival in Ghelamco Arena mag niet doorgaan: “Het zou illegaal zijn”

Het eerst nachtelijke festival in de Ghelamco Arena, op 24 juni met duizenden bezoekers en drie podia vol Gentse en internationale dj’s, is verboden door Stad Gent. Bevoegd schepen Tine Heyse (Groen) kon naar eigen zeggen niet anders omdat de milieuvergunning van het stadion dat niet toelaat.

De Ghelamco Arena bestaat dit jaar 10 jaar en dat zou op 24 juni worden gevierd met een groot festival in de promenade van het stadion. De artiesten zijn geboekt, de cateraars aan het werk gezet, er is personeel gezocht en in maart werd Arena Festival gelanceerd en de ticketverkoop opgestart. Alleen blijkt dat allemaal vergeefse moeite want het Gentse schepencollege heeft vrijdag beslist dat het festival niet mag doorgaan.

“We zijn niet tegen grote nachtelijke feesten in de Ghelamco Arena, maar dan moeten de vergunningen in orde zijn”, zegt schepen Tine Heyse. “Toestaan dat er tot 6 uur ’s ochtends wordt gefeest met een geluidsafwijking tot 100 decibel zou een flagrante overtreding van de wet zijn en dat kunnen we als stadsbestuur niet maken. Dan gaan we compleet in de illegaliteit.”

UZ Gent

Het probleem is dat de milieuvergunning van de Ghelamco Arena dergelijke feesten niet toelaat. “Toen de milieuvergunning van het stadion in 2008 werd uitgereikt, zijn op vraag van de eigenaar van het stadion de milieueffecten niet onderzocht”, zegt Heyse. “In de vergunning staat uitdrukkelijk dat concerten en geluidsintensieve activiteiten niet toegelaten zijn. Bovendien heeft de eigenaar in 2007 beloofd aan het nabijgelegen UZ Gent dat er na middernacht geen luidruchtige manifestaties en concerten zouden plaatsvinden in het stadion.”

Heyse beseft dat ze zich niet populair maakt met deze beslissing. “We hebben dit grondig laten onderzoeken door verschillende diensten van verschillende schepenen. Maar het is niet verstandig van een organisatie om al tickets te verkopen wanneer je nog geen aanvraag hebt gedaan voor een geluidsafwijking. Andere activiteiten die al plaatsvonden in de Ghelamco Arena waren overdag en van een andere grootteorde.”

Aanpassing

Tijden veranderen en Heyse begrijpt dat in de Ghelamco Arena de drang bestaat om ook nachtelijke activiteiten en concerten te organiseren. “Ik raad de eigenaar dan ook aan een aanpassing van de milieuvergunning aan te vragen. Dan worden de effecten daarvan onderzocht, wat gemakkelijk enkele maanden kan duren, en als die nadien toelaten een dergelijk festival te organiseren, dan zal het stadsbestuur dat hoogstwaarschijnlijk goedkeuren.”

Organisator Michiel Vanderheyden van de Arena Group laat weten dat zijn hart bloedt door deze beslissing. “Eens te meer is duidelijk dat de politiek ver af staat van het ondernemerschap. Maar goed, de wet is de wet en nu moeten we creatief denken. We willen de datum behouden en er lopen al gesprekken om het feest te verplaatsen naar het ICC.”

Niels Destadsbader

Nog volgens Vanderheyden had het festival de bedoeling om de Ghelamco arena dichter bij de Gentenaars te brengen. “Dat was een uitdrukkelijke wens van Stad Gent. Het is ironisch dat die ons nu een verbod oplegt. Vreemd want in het verleden is al verschillende keren een evenement toegestaan, denk aan de concerten van Niels Destadsbader of uitzendingen van het WK in 2014. Niemand heeft daar toen last van gehad.”

Eind februari vond nog een feest van 2 many dj’s plaats in de promenade van het stadion. “Toen, en ook nu weer, hebben we geluidsmetingen laten uitvoeren”, zegt Vanderheyden. “Die brachten geen problemen aan het licht. Op de parking van de Albert Heijn is het omgevingsgeluid luider. Hadden we deze problemen kunnen voorspellen? Die milieuvergunning is bijna 20 jaar oud. We dachten dat als we het geluid onder controle houden, het wel in orde zou komen. Maar de Stad bekijkt het puur juridisch.”

KAA Gent

De organisatie mocht tijdens corona inderdaad activiteiten organiseren in de Ghelamco Arena. “Maar dat was maar tot 2” uur”, zegt Heyse. “Er was toen 100 decibel aan geluid gevraagd, maar is 90 decibel goedgekeurd. Bovendien waren dat activiteiten voor slechts 400 mensen.”

Omdat het absoluut de bedoeling is in de toekomst wel van dit soort grote nachtelijke activiteiten te laten plaatsvinden in de Ghelamco Arena, zit Vanderheyden binnenkort rond de tafel met KAA Gent. “Ik wil de aanpassing van de milieuvergunning in gang zetten en we gaan bekijken vanuit welke instanties we dat gaan doen. Ik heb als ondernemer al heel wat watertjes doorzwommen en alleen rustig blijven kan ons redden.”