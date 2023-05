Iran bevestigt dat Assadi is vrijgelaten in ruil voor Vandecasteele

Hossein Amir-Abdollahian, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, bevestigt op Twitter dat Assadollah Assadi is vrijgelaten. In ruil mag Olivier Vandecasteele vrijdag terug naar huis. Maar wie is Assadi die koste wat kost geruild moest worden van Iran?

Assadollah Assadi werd twee jaar geleden veroordeeld in Antwerpen tot twintig jaar cel voor zijn rol in een verijdelde terreuraanslag in Parijs. Hij werd in juni 2018 gearresteerd in Duitsland nadat hij enkele dagen eerder in een Pizza Hut in Luxemburg een Belgisch koppel van Iraanse afkomst had ontmoet. Assadi werd vervolgens gearresteerd. Het koppel, dat in de gaten werd gehouden door de lokale inlichtingendiensten werd later gearresteerd in Brussel met een halve kilogram explosieven en een ontsteker. Het koppel gaf toe het pakket te hebben gekregen van Assadi maar zei niet te weten wat erin zat.

Het doelwit van de aanslag was een bijeenkomst van tienduizenden aanhangers van de Iraanse oppositie nabij Parijs. Ook enkele bekende namen waren toen aanwezig zoals de burgemeester van New York en toen nog adviseur van Donald Trump Rudi Guiliani en de Canadese premier Stephen Harper.

“Illegaal proces”

Een aanslag, dat lag wel heel ver weg van Assadi’s jobomschrijving als diplomaat op de Iraanse ambassade in Wenen. Een job die de man bescherming bood voor activiteiten gericht tegen Iraanse opposanten in Europa. et was de eerste keer sinds de revolutie van 1979 dat een Iraanse ambtenaar in de EU met dergelijke beschuldigingen werd geconfronteerd. Teheran bleef echter aanhouden dat Assadi onschuldig was.

In een verklaring maakte een ambtenaar van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken ernstig bezwaar tegen de arrestatie, het proces en de veroordeling van Assadi. Hij veroordeelde het proces als “illegaal en een duidelijke schending van het internationale recht, met name van het Verdrag van Wenen van 1961 ”.

Vrijlating

Iran had om zijn vrijlating gevraagd in ruil voor de Belg Olivier Vandecasteele, die in een cel in Teheran zat. Vandecasteele is op zijn beurt op weg naar België. Dat liet premier Alexander De Croo vrijdag ook weten via Twitter. Hij postte een foto van de Belg met de woorden: “Eindelijk vrij. Enfin avec Nous”.

“De heer Assadollah Assadi, de onschuldige diplomaat van ons land, die meer dan twee jaar illegaal werd vastgehouden in Duitsland en België in strijd met het internationale recht, is nu op weg terug naar zijn vaderland en zal binnenkort ons geliefde Iran binnenkomen”, schrijft de Iraanse minister. “Ik dank het sultanaat van Oman voor zijn positieve inspanningen in deze richting.”

Ook Oman heeft een officiële reactie op Twitter geplaatst: “De inspanningen van Oman hebben geleid tot een overeenkomst tussen beide partijen voor een ruil. De personen die werden vrijgelaten, zijn vandaag van Teheran en Brussel naar Muscat gebracht, in voorbereiding op hun terugkeer naar hun eigen land. Het sultanaat van Oman waardeert de positieve sfeer die overheerste bij de gesprekken tussen de Iraanse en de Belgische zijde in Muscat en de wil van beide partijen om dit humanitaire probleem op te lossen.”