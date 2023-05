Teuma is onzeker, maar Union-trainer Karel Geraerts heeft zin in zondag: “Belangrijkste match voor bijna iedereen”

Union is klaar om zijn huid duur te verkopen zondag in het Bosuilstadion. Daar liet coach Karel Geraerts vrijdag geen twijfel over bestaan op zijn persconferentie. De trainer van de Brusselaars gaf aan met veel enthousiasme uit te kijken naar de match tussen Antwerp en Union.

“We zijn volledig gefocust op onszelf”, legde Geraerts uit. “Wat er deze dagen in Antwerpen allemaal gebeurt, daar staan wij niet bij stil. We bereiden ons in alle sereniteit voor en hebben alles in eigen handen. Natuurlijk begrijp ik de gretigheid bij Antwerp wel. Het is een heel grote club. Dit jaar strijden we met twee clubs voor de titel die daar de laatste jaren geen ervaring mee hebben. Het is voor beide clubs heel lang geleden dat ze nog eens kampioen konden worden.”

Geraerts had deze week nog een extra groepsgesprek met de spelers. “We hebben nog over het mentale aspect van de match van zondag gesproken”, knikte hij. “De wedstrijd zal mede in het hoofd gespeeld worden. Ik heb zelf de groep toegesproken, ook over vergelijkbare situaties in mijn eigen spelerscarrière. Op mijn eigen manier probeer ik de spelers op alle mogelijke manieren klaar te krijgen. Ik doe het zoals ik het zelf aanvoel. Ik ben overtuigd van deze manier van werken.”

© BELGA

Stress is er niet bij de Brusselaars, maar iedereen beseft wel wat er op het spel staat. “Dit wordt voor de meeste aanwezige jongens, ook voor mij als trainer, de belangrijkste match in hun carrière”, aldus Geraerts. “Enkel iemand als Toby Alderweireld heeft waarschijnlijk al belangrijkere matchen gespeeld. Er is een gezonde nervositeit. Ik tel de dagen af naar zondag en heb er heel veel zin in.”

Teddy Teuma onzeker: “Ook zonder hem zijn we klaar”

Union moet het zondag in de cruciale wedstrijd in de Champions’ play-off bij Antwerp mogelijk opnieuw zonder kapitein Teddy Teuma doen. De Franse Maltees sukkelt nog steeds met de adductoren. “Hij is hoogst onzeker”, gaf coach Karel Geraerts vrijdag aan.

“Teddy heeft vandaag individueel getraind, vooral in de gym maar ook een beetje op het veld”, legde de Union-coach uit. “We kijken samen hoe de situatie evolueert. We praten ook veel met hem. Uiteindelijk zal hij zelf, in samenspraak met de dokter, de beslissing nemen of hij speelt. Voor de rest is de hele groep fit, met uitzondering van invallersdoelman Lucas Pirard (die sukkelt met de rug, red.).”

© BELGA

Teuma viel vorige zondag voor het duel in Genk uit tijdens de opwarming. In zijn plaats kwam de Nederlandse Marokkaan Oussama El Azzouzi aan de aftrap. “Ik ben heel tevreden over zijn wedstrijd”, zei Geraerts. “Hij wist pas vijf minuten voor de aftrap dat hij zou starten. Hij heeft veel karakter getoond en een goede match gespeeld. Hij kan dat zondag opnieuw doen. En ik heb ook nog Cameron Puertas. Er zijn dus verschillende opties om Teddy te vervangen.”

Geraerts erkende echter ook dat het belang van Teuma moeilijk te onderschatten is. “Hij is heel belangrijk, voor zowel het team als de club”, knikte de trainer. “Hij stimuleert de groep en houdt er ook zelf van om zo’n wedstrijden, met grote druk, te spelen. Iedereen wil er hem bij. Maar ik heb een sterke groep en een sterke bank. We zijn niet ongerust. Iedereen is er klaar voor, ook als Teddy niet kan spelen.”