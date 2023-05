Wagner-baas Prigozjin deelt beelden van dichtgetimmerde lijkkisten: “Deze Amerikaan werd gedood in de strijd”

Jevgeni Prigozjin heeft op Telegram een video gedeeld waarop te zien is hoe zijn Wagner-huurlingen een lijkkist dichttimmeren. De Wagner-leider verduidelijkt dat het om een Amerikaanse burger gaat die is gesneuveld Bachmoet. Hij wil de kist naar eigen zeggen opsturen naar zijn familie.

“Deze Amerikaan werd gedood in de strijd”, zegt Prigzojin in de video. De identiteit van het lichaam in de kist is niet geverifieerd door onafhankelijke bronnen, maar de meest waarschijnlijke hypothese is dat het om de Amerikaanse veteraan Nicholas Maimer zou gaan. Die vocht aan Oekraïense zijde in de strijd om Bachmoet. Eerder deze maand bevestigde een andere Amerikaanse soldaat in Oekraïne dat Maimer overleden was.

Prigozjin had eerder al beelden gedeeld van het lichaam van Maimer. De Amerikaan werd daarop herkend door zijn familie. “We zullen hem in een doodskist leggen en hem met respect bedekken met de Amerikaanse vlag”, zei Prigozjin toen al.

In de nieuwe video die hij vrijdag op Telegram deelde, lijkt de Wagner-baas te willen bewijzen dat hij woord heeft gehouden. Op de beelden is te zien hoe ook een Turkse strijder in een lijkkist wordt bedekt met zijn nationale vlag. Prigozjin zegt dat hij hen allebei, samen met een groep Oekraïense strijders, zal terugsturen naar hun familie.

Experten zien de video als een poging van Prigozjin om zich te profileren als een man van eer ten opzichte van het buitenlands publiek. Er wordt al langer vermoed dat de Wagner-baas op termijn een gooi wil doen naar het Russisch presidentschap. Elke steun is daarvoor welkom.