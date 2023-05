Rik De Mil moet plaatsruimen bij Club Brugge: “Contact met Deila? Zover zijn we nog niet”

Kiezen voor zijn carrière, of voor het hart? Nu Club Brugge met Ronny Deila een nieuwe hoofdcoach heeft aangeduid, weet Rik De Mil (nog niet) waar hij aan toe is. Nog twee wedstrijden, en de 41-jarige interim-coach moet beslissing over zijn toekomst. De deur bij Club blijft open, maar ook andere ploegen trekken aan zijn mouw. “Er werd gekozen voor ervaring, dan moet je dat respecteren.”

Neen, de Champions’ Play-Offs waren geen succes. Nog een plaatsje (of twee) opschuiven in het klassement bleek geen optie. Dat er voor speeldag 1 nog over de titel werd gesproken, klinkt nu zelfs een beetje lachwekkend. Maar Rik De Mil pronkt wél met een Europees ticket na tien speeldagen aan het roer, en dat was de grote doelstelling na een rollercoaster van een seizoen. En toch: eigenlijk werd de Oost-Vlaming nooit serieus overwogen als kandidaat-T1 met het oog op volgend seizoen. “Of dat een ontgoocheling is? (ontwijkend) Vanaf het begin was er duidelijk gecommuniceerd wat mijn opdracht was. Daar was ik driehonderd procent op geconcentreerd, en dat blijf ik doen. Na het seizoen zouden we samen bekijken wat de beste oplossing is. Eerlijk: ik weet nog niet waar mijn toekomst ligt. En ik heb ook altijd gezegd dat de beslissing pas zou vallen na het seizoen.”

Gokje

We probeerden hem een beetje uit zijn tent te lokken. Populair bij de fans, een vakman, iemand die goed bij de spelers ligt. Had hij zo’n kans niet verdiend? “Ik heb altijd veel steun gekregen van de fans, maar ook intern, van het bestuur”, bleef De Mil opnieuw op de vlakte. Het feit dat het bestuur vorig seizoen een gokje waagde met Hoefkens, speelt natuurlijk mee. Stel je maar eens voor dat het nu ook met De Mil vierkant draait. “Men heeft de keuze gemaakt om iemand met ervaring binnen te halen, en dan moet je dat respecteren. We hebben hier nog dagelijks een goed contact. En we willen nu vooral het seizoen in schoonheid afsluiten tijdens de laatste twee wedstrijden.”

© BELGA

Speelt het etiket van ‘eeuwige assistent’ hem dan misschien parten? Ervaring als T1 - op enkele invalbeurten na - had De Mil niet tot Scott Parker werd ontslaan. “Ik vind dat eigenlijk geen nadeel”, haalt hij de schouders op. Natuurlijk heeft hij op zijn 41ste wel nog alle tijd. “Mijn carrière verloopt stapsgewijs. Ik ben gestart in derde provinciale, en ik heb mij zo rustig opgewerkt. Het duurt eventjes om je rugzak helemaal te vullen. Nu gaan gewoon rustig bekijken wat de volgende stap is.”

Beter leren kennen

Van hoofdtrainer naar een functie als assistent: het kan toch niet evident zijn. “Je moet ook bekijken hoe ik T1 ben geworden. Het was een bizar seizoen. Nogmaals: alle opties liggen open, buiten dan hoofdtrainer van Club worden. Op dat vlak is er eigenlijk weinig veranderd”, aldus De Mil. Club Brugge gaf al aan dat er plaatsje vrij is in de nieuwe staf van Ronny Deila, die zelf Efrain Juarez meeneemt. “Maar er is nog geen contact geweest met Deila”, aldus De Mil. “Ik ken hem niet persoonlijk. Uiteraard zullen wij wel een gesprek hebben, zoals reeds aangehaald. En zullen we elkaar beter leren kennen.”

Dat zijn spelers nog niet weten of De Mil blijft, maakt volgens de uittredende hoofdcoach niet uit. “Natuurlijk heeft iedereen het nieuws gehoord over Deila, maar veel merk ik daar niet van. We hebben een zeer goede band en dat blijven tot de laatste speeldag”, weet De Mil. Daarna maakt hij waarschijnlijk de keuze tussen het hart, of zijn carrière. Want De Mil is nu bijna tien jaar verbonden aan blauw-zwart. En indien het dat tweede wordt, zullen ze in Brugge toch eens stevig vloeken.