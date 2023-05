Kinderlokker vraagt minderjarig meisje om in witte bestelwagen te stappen: politie start onderzoek op

Bij de politie liep een melding binnen over een kinderlokker. Een minderjarig meisje werd op weg naar school in Gottem aangesproken door een oudere man die haar vroeg om in zijn witte bestelwagen te stappen.

Een minderjarig meisje was donderdagmorgen met de fiets op weg naar school toen ze op de Oude Heirbaan in Gottem, een deelgemeente van Deinze, werd aangesproken door een oudere man met fluohesje in een witte bestelwagen. De man vroeg het meisje om in zijn voertuig te stappen en probeerde haar, volgens de mama van het meisje, met chips mee te lokken.

Het slachtoffer ging daar echter niet op in en vertelde op school meteen aan een leerkracht wat er gebeurd was. De politie van de zone Deinze-Zulte-Lievegem werd ingelicht en is meteen op de zaak gesprongen. “We zijn snel ter plaatse gegaan en hebben gezocht naar een bestelwagen die aan de beschrijving voldeed”, zegt Vincent Himpe van de politie.

De politie kon na buurtonderzoek een verdachte oppakken, maar die man bleek na verhoor en de verklaring van het slachtoffer niets met de zaak te maken hebben. “We hebben die persoon laten beschikken”, zegt Himpe.

Niet de eerste keer

Het is trouwens niet de eerste keer dat er in die buurt een kinderlokker actief is. “In maart ontvingen we twee gelijkaardige klachten”, zegt Himpe. “Het ging toen ook om een oudere man met fluohesje in een witte bestelwagen.” Toen werden twee meisjes ter hoogte van de Oude Koeweg in Gottem lastiggevallen.

De politie zoekt nu verder en trok vrijdagmorgen opnieuw naar Gottem. “Het is afwachten wat het onderzoek zal opleveren.”