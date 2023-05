Paus Franciscus annuleert audiënties wegens koorts

Paus Franciscus heeft vrijdagochtend zijn afspraken afgezegd wegens koorts, zo meldt het Vaticaan. De gezondheid van de 86-jarige kerkvorst is al een tijdje een zorgenpost voor zijn entourage.

“Wegens koorts heeft de paus vanochtend geen mensen kunnen ontvangen op audiëntie”, zei woordvoerder Matteo Bruni van de Heilige Stoel.

De aankondiging komt twee maanden nadat de paus eind maart in Rome drie dagen in het ziekenhuis was opgenomen met een longontsteking, die hij na een antibioticakuur te boven kwam.

Franciscus heeft gezegd eventueel af te treden als hij niet meer gezond genoeg is voor zijn rol. Zijn voorganger Benedictus XVI trad in 2013 al om gezondheidsredenen af. Dat was ongebruikelijk: normaal gesproken voert een paus de functie uit tot hij overlijdt.