Prachtig lenteweekend in aantocht: in welke recreatiedomeinen moet je betalen? En welke maatregelen gelden er?

Na enkele zware incidenten in het Gentse recreatiedomein de Blaarmeersen vorige zomer, grijpt de provincie Oost-Vlaanderen in. Iedereen die in een provinciaal domein wil gaan zwemmen, moet vanaf 1 juni zijn identiteitskaart voorleggen. Wie zich misdraagt, zal de toegang ontzegd kunnen worden. Hoe zit het in de andere Vlaamse recreatiedomeinen?

Oost-Vlaanderen

Het nieuwe systeem in Oost-Vlaanderen werkt als volgt: wie agressief is of mensen lastigvalt, wordt op een zwarte lijst gezet. Via een identiteitscontrole bij de ingang van het domein zal die persoon dan volgende keer automatisch de toegang geweigerd worden. De zwarte lijst zal gedeeld worden tussen de recreatiedomeinen van de provincie Oost-Vlaanderen. Het gaat om De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen, domein Puyenbroeck in Wachtebeke en Nieuwdonk in Berlare.

Ook aan de Blaarmeersen, dat in handen is van de stad Gent, worden nieuwe veiligheidsmaatregelen ingevoerd. Het domein wordt sinds kort overdag afgesloten met een hek. Wie binnen wil, moet langs een poortje waar de identiteitskaart wordt gecontroleerd. Gentenaars mogen gratis binnen. Wie van buiten Gent is, kan op voorhand reserveren voor 1 euro of ter plaatse een ticket kopen van 5 euro. Net als in de domeinen die uitgebaat worden door de provincie Oost-Vlaanderen zal er een zwarte lijst opgemaakt worden voor al wie zich misdraagt. De capaciteit van de strandzone is voorzoien op 4.500 plaatsen, op de website van de stad Gent is te volgen hoe druk het op dat moment is.

Het nieuwe zwemreglement voorziet ook sfeerbeheerders, al is het wel de bedoeling dat de politie tussenkomt bij bijvoorbeeld agressie of grensoverschrijdend gedrag. Ook de veldwachter en de bewakingsagenten van private veiligheidsfirma’s zullen het reglement kunnen handhaven. Ook het domeinpersoneel krijgt ook bepaalde bevoegdheden.

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen is niet de eerste provincie die gebruikmaakt van het systeem van de zwarte lijst. In Vlaams-Brabant werken ze al twee jaar met een zwarte lijst voor de drie provinciedomeinen met zwemgelegenheid: de Halve Maan in Diest, het provinciedomein van Kessel-Lo en het provinciedomein van Huizingen (waar het zwembad momenteel gesloten is door technische problemen). Wie op de zwarte lijst belandt omdat hij/zij eerder voor overlast heeft gezorgd, wordt niet meer toegelaten. Je moet in elk domein ook op voorhand een plekje reserveren via een online reservatiesysteem.

Halve Maan — © Serge Minten

In Hofstade wordt met een toegangstarief en reservatie online gewerkt voor het strand. Het gaat om 5 euro per persoon vanaf 3 jaar. Voor inwoners van Zemst is de toegang gratis, maar ook zij moeten een plekje reserveren. “We willen vermijden dat mensen tot hier rijden om dan te zien dat er geen plaats is, vandaar dat iedereen moet reserveren”, zegt centrum verantwoordelijke Bram Luyten. Daarnaast is er ook een identiteitscontrole. “Die dient vooral voor de veiligheid in het water en om een zicht te hebben over hoeveel mensen aanwezig zijn”, zegt Luyten. “Kinderen moeten begeleid worden door hun ouders, dat moet niet meer vanaf 12 jaar maar die jongeren moeten ook aan de hand van hun identiteitskaart kunnen aantonen dat ze oud genoeg zijn om alleen te komen”. Hoewel er een inkom moet betaald worden voor het strand, blijft het domein zelf wel gratis te betreden.

Antwerpen

Ook in Antwerpen zijn ze steeds meer gewonnen voor een zwarte lijst. De Nekker in Mechelen kondigde al aan dat het identiteitscontroles gaat toepassen bij alle bezoekers boven de 12 jaar. Als blijkt dat je op de zwarte lijst staat, krijg je een rood scherm en ben je niet welkom. De standaardprijs vanaf 13 jaar is 4,50 euro online en 5,50 euro aan de kassa.

Een gelijkaardig geluid klinkt bij het Netepark in Herentals. Vanaf 1 juli wil de stad een identiteitscontrole uitvoeren bij alle bezoekers aan het recreatiedomein. De bedoeling daarvan is tweeledig: enerzijds nagaan of je inwoner bent van Herentals – die mensen krijgen korting – en anderzijds controleren of de bezoeker op de lijst van amokmakers staat. Net als De Nekker zal het Netepark voorlopig wel geen gegevens kunnen uitwisselen met andere domeinen. Daar is geen wettelijk kader voor, klinkt het. Bezoekers hoeven niet op voorhand te reserveren.

De Nekker in Mechelen. — © Koen Fasseur

In De Lilse Bergen in Gierle bij Lille komt er een omheining rondom het volledige terrein. Reserveren voor een dagje plonzen is niet nodig en er is ook geen identiteitscontrole. Wel zal een vijftal domeinwachters een oogje in het zeil houden. Je koopt een inkomkaartje online (5 euro voor 14+’ers) of aan de kassa (6 euro voor 14+’ers).

Ook het Zilvermeer in Mol voorziet een omheining rond het hele domein, camera’s aan de inkom, interne opzichters en een enkele externe bewakingsagenten. Een identiteitskaartcontrole is er niet. Om binnen te raken betaal je in de grote vakantie 6 euro vanaf 6 jaar, of een euro minder online. Nog tot 30 juni is de entree een euro goedkoper.

Ook in De Schorre in Boom is er geen sprake van identiteitscontroles. Het domein voorziet wel eigen wachters die ondersteuning kunnen krijgen van externe bewakingsagenten bij evenementen of drukke momenten. De toegang is gratis van zonsopgang tot zonsondergang. De prijzen van de activiteiten ter plekke verschillen per activiteit, gaande van 4,5 euro voor een potje minigolf tot 7 euro voor een halfuur waterfietsen.

West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen telt slechts één provinciedomein met recreatiemogelijkheden: De Gavers in Harelbeke. Tijdens de schoolvakantie (1 juli tot en met 31 augustus) kan je er afkoeling zoeken in een kleine zwemzone. De toegang is gratis, maar wel beperkt tot maximum 700 personen. Je identiteitskaart wordt niet gevraagd bij de ingang, wel moet je je rugzak laten controleren. Glas en alcohol zijn bijvoorbeeld niet welkom.

Limburg

In de provincie Limburg staan er geen verstrengde regels op de planning, laat gedeputeerde voor Toerisme Igor Philtjens weten. “De provinciale domeinen Dommelhof, Nieuwenhoven en Bokrijk richten zich op familierecreatie met onder andere het openluchtmuseum, de speeltuin en als open wandelpark. De domeinwachters houden een oogje in het zeil en spelen kort op de bal bij onregelmatigheden. Maar die zijn niet van dezelfde omvang als de gebeurtenissen in Oost-Vlaanderen. Daarom is er in onze provinciale domeinen geen behoefte aan verstrengde identiteitscontroles”, klinkt het.

Ook voor de Paalse Plas in Beringen, zijn er geen extra maatregelen. De zwemzone is wel enkel toegankelijk in juli en augustus. Zwemmers zijn er gratis welkom als het groene vlag is. Redders en veiligheidspersoneel houden een oogje in het zeil en zullen ingrijpen wanneer dat nodig is.