Der Spiegel: “Nieuwe pistes in onderzoek naar sabotage van Nord Stream-pijpleiding wijzen naar Oekraïne”

Nieuwe pistes in het onderzoek naar de sabotage van de Nord Stream-gaspijleiding tussen Rusland en Duitsland, wijzen in de richting van Oekraïne. Dat schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel.

Het politieonderzoek focust vooral op de zeilboot Andromeda, dat op 6 september vertrok in het Noord-Duitse Rostock met zes mensen aan boord, onder wie duikers en een dokter. Die boot zou gebruikt zijn om de explosieven gehanteerd bij de sabotage in september 2022 op de bodem van de Baltische Zee te transporteren.

Metadata van een e-mail verzonden vanop de locatie van de boot, wijzen volgens Der Spiegel nu in de richting van Oekraïne. In het schip zouden ook sporen zijn aangetroffen van het explosief octogen of HMX, een springstof die zowel in het Westen als in het voormalige Oostblok vaak gebruikt wordt.

Al snel na de explosies op 26 september werd een aanval vermoed. Die werd al toegeschreven aan zowel Rusland als Oekraïne. De ware toedracht is nog steeds niet gekend, ondanks strafonderzoeken in Duitsland, Zweden en Denemarken.