Hein Vanhaezebrouck hoopt op een spannende ontknoping in de titelstrijd: “Ik ben neutraal, dus het mag nog even spannend blijven”

Zondag kolkt het Bosuilstadion ongetwijfeld opnieuw zoals in de gloriedagen van de Great Old. AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck kijkt alvast ontzettend uit naar de clash tussen titelconcurrenten Antwerp en Union: “Het zou evenwel voor iedereen fantastisch zijn dat de titelstrijd pas volgende week beslist wordt.”

“Antwerp of Union? Ik weet het niet. Niemand wellicht”, blijft Hein Vanhaezebrouck voorzichtig. De Gentse coach waagt zich dan ook niet aan een pronostiek, ook al erkent hij dat de Great Old zondagmiddag afspraak heeft met de geschiedenis: “Het is voor Antwerp inderdaad een ultieme kans. Als ze het zondag niet doen, wordt het vermoedelijk wel moeilijk voor hen.”

Toch moet Antwerp volgens Vanhaezebrouck nu ook niet ten koste van alles winnen: “Met een gelijkspel blijven ze op kop maar dan moeten ze dus wel naar Genk die dan wel een extra push krijgen om toch nog mee te doen voor de titel. Ik zie persoonlijk in Union de ploeg met het zwaarste parcours en daardoor zouden ze het misschien het meest verdienen. Anderzijds kunnen we met Antwerp na al die jaren nog eens een ploeg hebben die de dubbel pakt.”

© BELGA

“Vergeet evenwel niet dat Union vorig jaar ook al kampioen kon geweest zijn maar ze misten toen die cruciale penalty”, brengt Vanhaezebrouck nog even de spannende titelstrijd van vorig seizoen ter sprake. “Union en Antwerp zijn wellicht de twee ploegen die het ook het meest verdienen maar je mag Genk, dat lang op kop stond, niet vergeten. Union was evenwel ook lang actief in Europa. Het zou evenwel voor iedereen fantastisch zijn dat de titelstrijd pas volgende week beslist wordt. Ik ben neutraal dus het mag nog even spannend blijven.”

Ondertussen tellen de Buffalo’s de dagen af richting vakantie. Anderzijds eist en verwacht Hein Vanhaezebrouck opperste concentratie en motivatie voor de twee resterende duels in de Europe play-offs. Voor het duel van zaterdagmiddag op bezoek bij Westerlo, kan HVH echter geen beroep doen op extra fitte spelers.

“De situatie blijft ongeveer hetzelfde”, vatte Vanhaezebrouck het mooi samen. “We waren eigenlijk van plan om er enkele extra jongeren bij te nemen maar zij hebben woensdag de bekerfinale afgewerkt en ook gewonnen. Door die inspanningen voelden zij achteraf toch wat last en sukkelen ze nu ook met blessures. Hierdoor kan ik er enkel Bram Lagae bijnemen.”

© BELGA

Lagae speelde vorige woensdag echter 90 minuten tijdens de bekerfinale en zal vermoedelijk op de bank starten: “Het is te vroeg voor Bram om eens te starten want hij speelde woensdag een volledige match. Het was vrij warm en veel jongens kampten ook met krampen. Dan moet je toch opletten om nu niet te gaan forceren. Volgende week is het misschien een beter moment om een paar van hen minuten te gunnen.”

“De jongens die nu fit zijn, zullen allicht ook blijven spelen”, gaf Hein Vanhaezebrouck uitzonderlijk een kijkje in zijn plannen. “We zien dan wel naar volgende week toe. We willen die laatste twee matchen niet zo maar laten passeren, hoewel we eigenlijk niets meer te winnen hebben. Het blijven evenwel profs en als coach zou je ze dan niet moeten motiveren. Ze weten waarvoor ze spelen, het zouden ook winnaars moeten zijn.”