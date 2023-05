De vraag die overblijft: behouden Reuzegommers hun blanco strafblad na uitspraak in zaak-Sanda Dia?

Er waren gevangenisstraffen tot 50 maanden geëist, het werden uiteindelijk werkstraffen. Voor zestien van hen een werkstraf van 200 tot 250 uur, voor de schachtentemmer A.G. “Janker” en preses J.J. “Zaadje” werd het een werkstraf van 300 uur. Daarnaast kregen alle Reuzegommers ook een geldboete van 400 euro.

Onder de advocaten heerste vrijdag na de uitspraak discussie of die uitgesproken straffen al dan niet op het strafblad van de achttien zullen verschijnen. Een cruciaal element voor de familie van Sanda, want als dat niet geval is, zou het voor hen zijn alsof er niets gebeurd is.

FOD bevestigt

Volgens een expert strafrecht waar onze redactie contact mee opnam, staat uitdrukkelijk in de strafwet dat een werkstraf niet op het strafblad komt. Een geldboete daarentegen wel.

Maar hier zitten we met een combinatie van de twee. De werkstraf, legt de expert uit, is in dit geval de hoofdstraf, de geldboete is een bijkomende straf. Omdat het onmogelijk is om slechts een deel van de veroordeling op te nemen in je uittreksel van het strafregister, zal de geldboete logischerwijze de hoofdstraf volgen en komen de straffen er dus niet op.

Ook de FOD Justitie bevestigt: “Geen van beide straffen zal verschijnen op het uittreksel.” De reden daarvoor is dat de werkstraf bedoeld is als “resocialiserende straf”, waarbij de rechter de toekomst van de veroordeelde niet wil hypothekeren. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van een nieuwe job.

Uitzonderingen

Toch blijft het niet helemaal zonder gevolgen voor de gewezen Reuzegommers. Er bestaat enkele uitzonderingen. Zo wordt een werkstraf wel vermeld wanneer zo’n uittreksel van het strafregister gevraagd wordt bij de samenstelling van een jury voor een hof van assisen en in sommige gevallen wanneer er gewerkt wordt met minderjarigen. Ook bestaat er een lange lijst van uitzonderingen voor wie een specifieke job wil uitvoeren. Een werkstraf zal ook altijd vermeld worden op het uittreksel bestemd voor parketten, politie- en veiligheidsdiensten.

