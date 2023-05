VIDEO. De opvallende speech van Romelu Lukaku voor de jeugdspelertjes van Anderlecht: “De oudere generatie komt jullie helpen”

Op een dag speelt Romelu Lukaku (30) terug bij Anderlecht. Dat heeft de Belgische topspits nog maar eens bevestigd toen hij eerder deze maand in Milaan bezoek kreeg van een delegatie jeugdspelertjes van paars-wit. In de documentaire Mauve is te zien hoe Lukaku hen moed inspreekt, maar ook waarschuwt.

“Jongens, ik ga jullie eens vertellen hoe het zit”, begon Lukaku, die op zijn 30ste verjaardag (13 mei) bezoek kreeg van de U12-selectie van Anderlecht bij de competitiewedstrijd van Inter tegen Sassuolo. “Mijn broer (Jordan, die ook aanwezig was, red.) en ik hebben zes jaar op Neerpede gezeten, wij waren de eerste generatie Purple Talents. Het is niet makkelijk”, waarschuwt Lukaku de kinderen. “Want van jullie lichting zullen er maar drie of vier bij de eerste ploeg geraken. Misschien zelfs maar één. Dat gaat moeilijk worden voor jullie, ik zeg het jullie nu al.”

“Wij hebben ons moment gehad in de eerste ploeg. Die doet het nu wat minder, maar dat gaat veranderen”, verzekert Rom. “Want wij oudere spelers die in de jeugd hebben gespeeld, wij komen op een moment allemaal terug. En we gaan jullie helpen. We willen jullie nu al helpen, maar we gaan jullie ook helpen in de toekomst.”

Lukaku sluit zijn speech af met nog wat bemoedigende woorden en gaat samen met broer Jordan op de foto met de spelertjes. Het levert mooie beelden op.