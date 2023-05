Gezonde zenuwen bij Antwerp en Van Bommel voor potentiële titelmatch: “Als je er zo dicht bij bent, moet je hem pakken”

Ja, ook Champions Lague-winnaar Mark van Bommel voelt nog altijd zenuwen voor een wedstrijd. “Altijd! Of het nu voor een bekerfinale is, voor de titelmatch of gewoon in de competitie. Maar wel in de positieve zin”, aldus de Nederlandse coach op zijn drukst bijgewoonde persconferentie sinds zijn voorstelling bij Antwerp. Opvallend: geen enkele Nederlandse journalist is van de partij. “Zondag zullen ze er staan. Ga daar maar van uit!”

Fans blij maken

Zondag spelen Antwerp en Union hun zesde onderlinge wedstrijd van het seizoen. “We hebben geen geheimen meer voor elkaar. Zij kunnen het stabiel houden achterin en wij ook, net zoals we allebei aanvallend voetbal willen brengen. We hebben al gesloten matchen gehad tegen Union, maar ook heel open wedstrijden. Ik hoop gewoon dat het een mooie partij wordt en dat onze fans heel blij naar huis gaan.”

© Getty Images

En dat kan alleen bij winst en dus de titel. “Niemand had voor dit seizoen verwacht dat we in deze situatie zouden komen. Als je er dan zo dicht bij bent, moet je hem (de titel, red.) pakken. Het is geen garantie dat het ook gaat lukken, maar het is wel een mooie kans. Winnen we niet, volgt er misschien nog een kans.”

Lof voor Toby

Van Bommel weet nog niet of hij zondag een beroep kan doen op twijfelgeval Ritchie De Laet. Kobe Corbanie is zeker out. Bij Union is het vooral uitkijken of Teddy Teuma speelklaar geraakt. “Voor ons maakt dat niet veel verschil. Hij is hun topspeler en de coach zal hem er graag bij hebben, maar er zijn andere spelers die zijn afwezigheid kunnen opvangen. Wij moesten het bij de start van deze play-offs ook zonder Calvin Stengs doen.”

Wie zondag zeker van de partij is: aanvoerder Toby Alderweireld. De captain wil na de beker ook het landskampioenschap naar ‘zijn’ Antwerpen brengen. “Het is heel prettig om een speler als Toby in je team te hebben. Ik ben blij dat hij is teruggekomen. En hij is hier niet om het rustig aan te doen, maar om prijzen te winnen. De beker hebben we al samen gewonnen, dit (de titel, red.) zou helemaal mooi zijn.”