Onrust in noorden van Kosovo na eedaflegging van omstreden burgemeester

Na de eedaflegging van een pas verkozen burgemeester in het door Serviërs bevolkte noorden van Kosovo, zijn daar onlusten uitgebroken. Bij het gemeentebestuur in het dorp Zvecan heeft de Kosovaarse politie Servische manifestanten verjaagd.

De manifestanten wilden verhinderen dat de burgemeester de eed kon afleggen. De agenten zetten traangas en flitsgranaten in, zo meldden lokale media. Een politiewagen werd in brand gestoken.

De afgelopen dagen legden de burgemeesters in de vier Noord-Kosovaarse gemeenten de eed af. De Serviërs hadden hun verkiezingen geboycot. Daardoor lag de participatiegraad op amper 3,5 procent. De nieuwe burgemeesters in het door uitsluitend Serviërs bewoond deel van Kosovo komen uit Albanese partijen. In de rest van Kosovo leven vooral Albanezen.

Kosovo houdt Servië verantwoordelijk voor de onlusten. “De illegale en misdadige structuren van Servië in Noord-Kosovo hebben het bevel gekregen de situatie ter plaatse te escaleren”, aldus Blerim Vela, stafchef van de Kosovaarse president Vjosa Osmani.

Het vandaag bijna uitsluitend door Albanezen bewoonde Kosovo scheidde zich in 1999 met hulp van de NAVO af van Servië. In 2008 riep het land de onafhankelijkheid uit, die Servië nog steeds niet erkent. Eind 2022 flakkerden de spanningen tussen beide landen weer op. Zo werden er wegblokkades opgeworpen en waren er ook schietincidenten.