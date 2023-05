Luiers apart, keukenafval apart en enkel reclame voor wie erom vraagt: regering heeft nieuwe regels voor afvalinzameling

De Vlaming produceert vandaag gemiddeld 471 kilogram afval per jaar, waarvan 140 kilogram restafval. Met het nieuwe Lokaal Materialenplan wil de Vlaamse regering die groeiende afvalberg aanpakken. “Vlaanderen wil de hoeveelheid restafval tegen 2030 met 30 procent terugdringen”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Op dit moment lopen er al proefprojecten om de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen voor te bereiden, maar Vlaanderen neemt nu extra maatregelen om haar doelstelling te halen. Eén daarvan is de omkering van het “stickerprincipe” voor reclamedrukwerk. In de toekomst zal enkel wie een sticker op de brievenbus kleeft, nog ongeadresseerde reclame ontvangen. Op dit moment geldt het omgekeerde principe: net wie geen reclame wil, moet een sticker plakken.

Daarnaast wil Vlaanderen ook de afvalstroom van wegwerpluiers aanpakken. Hiervoor kijkt de regering naar de producenten zelf. Zij moeten een apart inzamelingssysteem bedenken voor wegwerpluiers en de recyclage voor hun rekening nemen. “Dat zit nu in een testfase, maar zodra die projecten succesvol bevonden worden, gaan we ze invoeren”, klinkt het bij Demir.

De minister verplicht ook de lokale besturen om biologisch afval apart in te zamelen. Hoe de gemeenten dat aanpakken, kunnen ze zelf beslissen. Dat kan gaan van de klassieke gft-inzameling tot systemen waarbij keukenafval en tuinafval apart opgehaald worden.

En ook de bedrijven moeten hun steentje bijdragen. “Vandaag betalen heel wat bedrijven evenveel voor een halfvolle container restafval als voor een volle, wat het sorteren niet ten goede komt”, zegt Demir. Om dat te vermijden, zal in de toekomst gewerkt worden met een afvalrekening op basis van gewicht.