Te weinig speelminuten voor Profvoetballer van het Jaar, maar voor Hein Vanhaezebrouck blijft Gift Orban een fenomeen: “Het is gewoon genieten, elke dag opnieuw”

Gift Orban blijft the talk of the town. Sterker nog, ook het buitenland heeft de Nigeriaanse aanvaller ondertussen ontdekt en het lijstje met geïnteresseerde topclubs oogt nu al indrukwekkend. Die gewijzigde status doet Orban evenwel niet wankelen. Op training blijft de spits lekker zichzelf: “Hij is zo naturel, want vergeet niet dat hij eigenlijk niet eens zoveel opleiding heeft gekregen”, toont zijn coach heel veel respect.

Ondertussen is het ook aftellen naar de verkiezing van de Profvoetballer van het Jaar: “Tja, Hugo en Gift, als je naar de cijfers kijkt, dan zijn ze het meest opvallend met dertig en twintig goals, dat is onvoorstelbaar”, erkent Hein Vanhaezebrouck die deze week wel met een onvoorzien probleempje werd geconfronteerd. “Gisteren moesten we trouwens ons formulier voor Profvoetballer van het Jaar invullen. Iedereen zocht uiteraard naar de naam van Gift, want twintig goals in twintig matchen, dat is ongezien. Maar we konden niet op hem stemmen, want hij heeft geen 1.500 minuten afgewerkt.”

“Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ik wou anderzijds ook op drie refs stemmen die niet eens op het stemformulier stonden. Het is zoals bij de Rode Duivels: ze selecteren al enkele namen voor je. (lacht) Ach, Gift is simpelweg gewoon een fenomeen”, stelt ook Vanhaezebrouck telkens opnieuw vast. “Bij elk event – zoals deze week toen we een padelsessie afwerkten – wil iedereen wel iets van hem, maar je kunt ook niet om de andere jongens heen. Bepaalde jongens – zoals verdedigers en middenvelders – vallen misschien minder op en uiteindelijk zijn het toch vaak de keepers en de spitsen die een individuele trofee winnen.”

© Isosport

Ongelooflijk wapen

“Ik verwachtte veel van Hugo Cuypers, maar dat hij er dertig zou scoren, dat vind ik toch fantastisch”, heeft de Gentse coach ook nog wat lof over voor zijn clubtopschutter. “Vooral ook omdat hij bijna alles heeft gespeeld. Je kunt evenwel niet om Gift heen. Ik zag hem deze week op training opnieuw twee à drie geweldige ballen scoren in amper enkele minuten tijd. Dat heb ik nog niet zo vaak gezien. Het blijft ook gewoon zo, onze mond valt vaak open. Of hij me nog verrast? Nee, het is gewoon genieten, elke dag opnieuw staan we te kijken met een lach op ons gezicht. Hij is een ongelooflijk wapen dat iedereen wil.”

Toch meent Vanhaezebrouck dat Orban nog niet helemaal klaar is voor de absolute top. “Op het absoluut hoogste niveau zal hij misschien niet meteen spelen, maar dan zal hij op training ook wel zijn talent tonen. Hij kan op veel vlakken nog sterker worden, maar niet op korte termijn. Je kunt hem ook niet zoveel tips meer geven, want hij lost alles al zo vaak ook zo makkelijk op. Hij is zo naturel, want vergeet niet dat hij eigenlijk niet eens zoveel opleiding heeft genoten.”

Voor de laatste uitwedstrijd van het seizoen kan Vanhaezebrouck trouwens geen spelers recupereren. Bram Lagae is bovendien de enige belofte die fit genoeg is na de gewonnen U21-bekerfinale van vorige woensdag. “Het is nu wel te vroeg voor Bram om eens te starten, want hij speelde woensdag een volledige match. Het was vrij warm en veel jongens kampten ook met krampen. Dan moet je toch opletten om nu niet te gaan forceren. Volgende week is het misschien een beter moment om een paar van hen minuten te gunnen.”