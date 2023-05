Bekende Tiktokker gearresteerd omdat hij weer huis van onbekende binnenviel

De 18-jarige Bacari-Bronze O’Garro, op Tiktok bekend als Mizzy, was woensdag nog bij de rechter voor een filmpje waarin hij een huis van een onbekende binnengaat. De rechter verbood hem toen om video’s op sociale media te plaatsen zonder vastgelegde toestemming. Ook mag hij niet zomaar op andermans terrein komen. Deze verboden gelden twee jaar lang.

De rechter legde hem ook een boete op, waardoor hij in totaal 420 euro moest betalen. Vrijdag is hij echter toch weer opgepakt op verdenking van het overtreden van het verbod. “De onderzoeken zijn bezig”, zegt een politiewoordvoerder tegen Sky News.

Het “voor de grap” binnenvallen van huizen van onbekenden is al een tijdje een trend op Tiktok. Het is voor de politie zo zorgwekkend dat er onderzoek naar gedaan wordt. In een van de video’s verlaat een groep jongeren een huis pas nadat een man zei dat er ook kinderen in het huis wonen. Deze is inmiddels verwijderd, maar het lijkt erop dat O’Garro ook hieraan deelnam. De aanklager vertelde woensdag dat de Tiktokker in een video op de bank zat en vroeg of dit de studieruimte is. Dit werd ook in het verwijderde filmpje gevraagd.