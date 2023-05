Nederlandse staatssecretaris woest over misdragingen door asielzoekers: “Voor mijn part waren ze langs de snelweg uit de bus geschopt”

De Nederlandse staatssecretaris voor Asiel Eric van der Burg is woest op een groep asielzoekers die zich donderdagavond heeft misdragen toen ze per bus werden overgebracht van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar een noodopvangcentrum in Den Haag. Hij vindt het naar eigen zeggen onbegrijpelijk dat mensen die asiel in Nederland vragen, zich zo misdragen. Ook premier Mark Rutte reageerde onthutst.