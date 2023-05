Vooruit wil fiscale ‘superaftrek’ voor renovatie huurwoningen

Vooruit wil dat er een fiscale ‘superaftrek’ komt voor de renovatie van huurwoningen. Dat is een van de ideeën uit de klimaatvoorstellen waarmee de partij naar haar congres op 4 juni trekt.

Vooruit maakte de voorbije weken haar ideeën rond economie en rond migratie bekend. Vrijdag komt de partij met voorstellen voor het klimaat.

De socialisten stellen daarin opnieuw dat de Vlaamse stimuli voor de energetische renovatie van woningen niet volstaan. Netbeheerder Fluvius moet de renovatie organiseren en voorschieten, vindt Vooruit. De Vlaming betaalt de kost geleidelijk terug via de energiefactuur. Om ook de huurwoningen een update te geven, moet er een grote fiscale aftrek voor de verhuurders komen.

Om nog meer zonnepanelen geïnstalleerd te krijgen, wil de partij consumentenkredieten met een terugbetalingstermijn die langer is dan de terugverdientijd van de panelen.

In de huidige federale regering moest Vooruit nog slikken dat de gunstige fiscale behandeling van bedrijfswagens behouden bleef, maar in de toekomst moeten de salariswagens eruit. Er moet een nieuwe fiscale hervorming komen om de lasten op arbeid te verlagen. Daarna kan het systeem van de aantrekkelijke bedrijfswagens via overgangsmaatregelen geleidelijk worden afgebouwd.

Die federale regering besloot ook om Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer open te houden. Volgens Vooruit moet er wel tijdig worden geëvalueerd “welke rol deze centrales nog in de energietransitie kunnen vervullen”.

Tot slot wil de partij ook het sociaal tarief hervormen. Vandaag is dat een verhaal van alles of niets. Vooruit wil het vervangen door een progressief sociaal tarief dat alle mensen bereikt die het nodig hebben.