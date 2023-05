Eva Kaili volgende week opnieuw aan het werk na vrijlating in dossier-Qatargate

Het Griekse Europarlementslid Eva Kaili, die in opspraak is gekomen in Qatargate, gaat volgende week opnieuw aan de slag in het Europees Parlement. Dat heeft haar advocaat vrijdag in Athene verklaard.

“Ze zal volgende week in het Europees Parlement zijn om haar functie uit te oefenen”, zei advocaat Michalis Dimitrakopoulos aan televisiezender Skaï. Hij voegde toe dat Kaili ook aan het parlement gaat vragen of na te gaan of haar arrestatie, hechtenis, en toezicht haar rechten als Europarlementslid hebben geschonden.

De Belgische onderzoeksrechter had donderdag beslist dat Kaili vrijgelaten kon worden onder voorwaarden. De 44-jarige Griekse staat ook niet langer onder elektronisch toezicht.

Qatargate

Kaili en enkele anderen werden in december opgepakt bij een reeks huiszoekingen in het kader van Qatargate, het onderzoek naar pogingen van Qatar en Marokko om de besluitvorming in het Europees Parlement te beïnvloeden. Bij de huiszoekingen werd in totaal zo’n 1,5 miljoen euro werd aangetroffen.

Kaili werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst, en kon pas midden april als laatste de gevangenis verlaten. Eerder waren ook haar partner Francesco Giorgio en het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella vrijgelaten onder voorwaarden. Enkel Pier Antonio Panzeri, die spijtoptant is geworden in deze zaak, staat nog onder elektronisch toezicht.

Kaili verloor het vicevoorzitterschap van het Europees Parlement en is ook uit de socialistische fractie gezet, net als Tarabella. Ook de Belg is intussen opnieuw aan het werk, en net als Kaili ontkent hij alle aantijgingen.

Dimitrakopoulos verzekerde vrijdag dat Panzeri “het brein” was en dat de digitale vingerafdrukken van Kaili niet zijn teruggevonden op het geld dat de politie in beslag heeft genomen. “Ze denkt dat ze zal vrijgesproken worden indien de zaak wordt berecht”, zei hij.