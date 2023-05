Standbeelden van eerste klimmers op top van Mount Everest onthuld

De Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese sherpa Tenzing Norgay bereikten de top van de Everest op 29 mei 1953, in het kader van een Britse expeditie. Het was een mijlpaal in de geschiedenis van het alpinisme.

“Er werd 70 jaar geleden geschiedenis geschreven door deze twee eenvoudige, bescheiden en goede gentlemen die zoveel ze konden hebben teruggegeven aan het volk van de Himalaya”, zei Jamling Tenzing Norgay, de zoon van de eerste Nepalees op de top.

De standbeelden werden gezegend door monniken. Ze staan nabij de luchthaven Tenzing-Hillary in Lukla, die wordt gebruikt als vertrekpunt om het basiskamp van de Mount Everest te bereiken. Dat is de eerste etappe voor alpinisten die de berg willen beklimmen.

“Het moet een beangstigend moment zijn geweest voor hen, niemand was daar voor hen in geslaagd”, verklaarde Peter Hillary, de zoon van Edmund. Hij had het daarbij over een cruciale passage aan het einde van de beklimming, die nadien ‘Hillary Step’ werd gedoopt.

Sinds de eerste beklimming hebben meer dan 6.000 bergbeklimmers op de top gestaan van de 8.849 meter hoge berg in de Himalaya.