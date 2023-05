Zware straffen voor twee gevallen van kindermoord in Engeland: “Onvoorstelbare wreedheid”

In Engeland zijn vrijdag lange gevangenisstraffen uitgesproken in twee verschillende zaken waarbij ouders hun peuter hebben gedood.

In Derby moet een echtpaar minstens 29 en 27 jaar de gevangenis in, zo oordeelde de plaatselijke rechtbank, nadat ze schuldig waren bevonden aan het toebrengen van in totaal 130 verwondingen aan hun tien maanden oude zoon. Het ging onder meer om botbreuken en brandwonden. Het kind overleed op kerstdag 2020. Rechter Amanda Tipples sprak van “onvoorstelbare wreedheid”. De kinderbescherming had de jongen kort na zijn geboorte uit huis gehaald, maar 39 dagen voor zijn dood werd hij teruggegeven aan de zorg van zijn 30-jarige vader en 22-jarige moeder.

In Londen heeft de Old Bailey-strafrechtbank vrijdag een man veroordeeld tot minstens 32 jaar gevangenisstraf voor het herhaaldelijk aanvallen en sadistisch martelen van de 15 maanden oude zoon van zijn partner. Het kind stierf. De moeder moet tien jaar de gevangenis in wegens schuldig verzuim.

Het echtpaar had verschillende keren gelogen tegen maatschappelijk werkers en vrienden over de toestand van de jongen. Het lichaam van het kind vertoonde talrijke verwondingen, waaronder aan het hoofd. De moeder had haar 32-jarige partner amper drie maanden voor het misdrijf in augustus 2019 leren kennen.