ANALYSE. Werkstraffen treffen Reuzegommers harder, ook al is het maar een schrale troost voor de familie van Sanda Dia

Een Reuzegommer die 250 uur in een bejaardentehuis gaat helpen of eindeloos bladeren moet harken is veel zinvoller dan hem huiswaarts te sturen met een celstraf die toch nooit effectief wordt. De drie beroepsrechters oordeelden schijnbaar mild. Ze hebben een punt, vindt onze misdaadjournalist, die het verhaal van A tot Z volgde. Dit treft hen harder, ook al is het maar een schrale troost voor Sanda Dia’s familie.