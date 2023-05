Olivier Vandecasteele na 455 dagen in Iraanse cel weer op Belgische bodem, innig ontvangen door familie

Olivier Vandecasteele is omstreeks 21.30 uur geland op de militaire luchthaven van Melsbroek, en daar emotioneel onthaald door zijn familie. De ngo-medewerker die anderhalf jaar lang opgesloten zat in een Iraanse cel, werd vrijdagochtend in Oman geruild voor de Iraanse diplomaat Assadolah Assadi.